Triplet d'ors de Kevin Teixeira

S'ha imposat als 400 metres lliures

Kevin Teixeira rep la tercera medalla d'or dels Jocs Andorra 2025
Kevin Teixeira ha sumat el seu tercer or en aquests Jocs dels Petits Estats després d'imposar-se a la prova dels 400 metres lliures. Tot i no arrencar del tot bé, el fondista ha remuntat fins a imposar-se sobre el sanmarinès Loris Bianchi. De la seva banda, Biel Cuen ha estat cinquè.

Anteriorment, Nàdia Tudó ha estat quarta als 200 braça, i Bernat Lomero ha estat vuitè als 50 lliures.

