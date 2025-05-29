NATACIÓ
Triplet d'ors de Kevin Teixeira
S'ha imposat als 400 metres lliures
Kevin Teixeira ha sumat el seu tercer or en aquests Jocs dels Petits Estats després d'imposar-se a la prova dels 400 metres lliures. Tot i no arrencar del tot bé, el fondista ha remuntat fins a imposar-se sobre el sanmarinès Loris Bianchi. De la seva banda, Biel Cuen ha estat cinquè.
Anteriorment, Nàdia Tudó ha estat quarta als 200 braça, i Bernat Lomero ha estat vuitè als 50 lliures.
Marc Basco / Ivan Álvarez
Jorge Enríquez Sánchez