Natació
Kevin Teixeira és d'or
El nedador local suma la primera medalla per a la natació andorrana
S'ha fet esperar, però la primera de la tarda ha arribat per a Kevin Teixeira, als 800 metres lliures masculins. L'andorrà ha dominat de principi a final la sèrie, amb una intensa lluita amb Loris Bianchi, de San Marino, que ha intentat mantenir el pols fins a l'última braçada. Amb l'alè d'un centre esportiu dels Serradells abocat amb el local, Teixeira ha aguantat la pressió en un sprint d'infart per aturar el crono en 8:22.69 i penjar-se la primera medalla d'or per a la natació, i la segona per a tota la delegació andorrana. Finalment, ha estat Faure Esteban, de Mònaco, qui ha aconseguit la plata (8:24.42) i Bianchi ha completat el podi (8:27.58).
JOCS PETITS ESTATS ANDORRA 2025
Alexandra Mejia acaba en quarta posició
Jorge Enríquez Sánchez