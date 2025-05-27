Natació

Kevin Teixeira és d'or

El nedador local suma la primera medalla per a la natació andorrana

Kevin Teixeira durant la final dels 800 metres lliures

Kevin Teixeira durant la final dels 800 metres lliuresFernando Galindo

Jorge Enriquez
Publicat per
Jorge Enríquez Sánchez
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

S'ha fet esperar, però la primera de la tarda ha arribat per a Kevin Teixeira, als 800 metres lliures masculins. L'andorrà ha dominat de principi a final la sèrie, amb una intensa lluita amb Loris Bianchi, de San Marino, que ha intentat mantenir el pols fins a l'última braçada. Amb l'alè d'un centre esportiu dels Serradells abocat amb el local, Teixeira ha aguantat la pressió en un sprint d'infart per aturar el crono en 8:22.69 i penjar-se la primera medalla d'or per a la natació, i la segona per a tota la delegació andorrana. Finalment, ha estat Faure Esteban, de Mònaco, qui ha aconseguit la plata (8:24.42) i Bianchi ha completat el podi (8:27.58).

