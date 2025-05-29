NATACIÓ
Teixeira suma un nou or, Tudó es penja la plata i el 4x100 estils s’endú el bronze
Teixeira suma un nou or, Tudó es penja la plata i el 4x100 estils s’endú el bronze
La piscina va ser la gran protagonista de la segona jornada de competició dels Jocs dels Petits Estats, i és que la delegació andorrana va sumar tres medalles més al centre esportiu dels Serradells amb un or de Kevin Teixeira, la plata de Nàdia Tudó i el bronze del relleu de 4x100 estils. I van ser tres que haurien pogut ser cinc, perquè tant Tudó com Biel Cuen van acabar les seves finals en quarta posició, als 100 metres braça i els 200 metres lliures, respectivament.
“A l’altra cursa estava tens i avui he canviat el xip per estar tranquil”
La primera gran alegria va arribar gràcies a Nàdia Tudó i els 200 metres estils. La nedadora va passar en tercer lloc pel primer viratge en el tram de papallona i va caure al quart lloc en l’esquena. A partir dels 100 metres, quan arribava la seva especialitat, la braça, va pujar fins a un segon lloc que ja no va deixar escapar fins a acabar amb la plata amb un temps de 2’22”25. La nedadora hauria pogut arrodonir la jornada a la final dels 100 braça, però la falta de temps per recuperar entre les finals (tot just va haver-hi una hora de diferència) va perjudicar-la i va ser quarta a sis dècimes del bronze. Un cop acabada la seva actuació, Tudó va afirmar que “no me l’esperava tampoc, hi havia molt nivell als 200 estils, que sempre és una prova molt difícil”, i va agregar que “he intentat les dues proves, però hi havia molt poc temps entre les curses, ho he notat, però he lluitat i llàstima pel quart lloc”.
"Hi havia molt nivell als 200 estils, que és una prova molt difícil"
La gran alegria va arribar tot seguit, gràcies a Kevin Teixeira, que va penjar-se el seu segon or en aquests Jocs, en el cas d’ahir en els 1.500 lliures. Més enllà d’un primer frec a frec amb el monegasc Raphaël Sirour, el nedador va començar a obrir forat a poc a poc, i no va deixar opcions als seus rivals fins a acabar vestint-se de daurat un altre cop. Després d’una primera jornada amb una alegria contenida tot i l’or als 800 metres per no estar satisfet amb el temps realitzat, Teixeira va mostrar-se ahir “molt content” i va agregar que “avui he fet un bon temps i em notava tranquil, perquè a l’altra cursa estava molt tens, però avui he canviat el xip per estar més tranquil”. El nedador, a més, va manifestar que “he d’aguantar fins al final perquè sabia que el monegasc aniria fort els últims metres”. Però, tot i això, encara no en té prou, i va cloure que “ara vaig pel tercer, que és el que he vingut a fer, aconseguir tres ors”, i és que avui mateix disputarà els 400 lliures, mentre que demà encara tindrà els 400 estils.
Nàdia Tudó i Biel Cuen, quarts, freguen dues medalles més
Per últim, el relleu de 4x100 estils masculí va posar la cirereta del pastís a la jornada a la piscina amb la medalla de bronze. Bernat Lomero, Tomàs Lomero, Patrick Pelegrina i Aleix Ferriz van acabar en tercera posició després d’imposar-se per més de dos segons a San Marino, que va finalitzar en quart lloc.
Per últim, Biel Cuen va ser quart als 200 lliures, mentre que Alexandra Mejía va finalitzar en cinquena posició als 1.500 metres lliures.
La natació viurà avui la penúltima jornada de competició amb més possibles medalles, com en els 400 metres lliures amb Kevin Teixeira, o també amb Nàdia Tudó i Patrick Pelegrina a la braça, l’esquena amb Aleix Ferriz, o els germans Tomàs i Bernat Lomero en estil lliure.