L'UCI dona suport a la federació amb el cas de les llicències de ciclistes estrangers
L'organisme internacional reitera que els ciclistes han de fer-se la fitxa al país de residència
La Unió Ciclista Internacional (UCI) ha donat suport a la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC) en el cas de les llicències dels corredors residents, a més de reiterar que els ciclistes han de federar-se al seu país de residència i no pas al país d'orígen. Segons ha explicat la FAC en un comunicat, els representants de l'ens van reunir-se amb el president de l'UCI, David Lappartient, i el de la UEC (Federació Europea de Ciclisme), Enrico Della Casa, durant l'assemblea d'aquesta darrera entitat, i van confirmar que les llicències emeses per la federació són plenament vàlides. Aquest pronunciament arriba enmig de la controvèrsia amb diversos ciclistes professionals residents al Principat, que no havien tramitat la llicència a través de la federació andorrana després de la polèmica amb el diposit per preveure possibles casos de dopatge, i l'augment posterior del preu de la llicència dels 750 als 1.500 euros.
Des de la federació han valorat positivament "haver pogut aclarir la situació amb els màxims responsables del ciclisme internacional" així com "restablir un marc clar que permeti continuar treballant amb normalitat pel desenvolupament del ciclisme al país".
