La FAC defensa apujar el preu de la fitxa pels casos de dopatge
Assegura que és “una manera de protegir l’entitat” dels costos que generen els expedients
La Federació Andorrana de Ciclisme (FAC) va defensar l’increment del preu de la llicència per als ciclistes professionals residents “com una manera de protegir l’entitat davant els costos dels expedients de dopatge”. En un comunicat, l’organisme va assegurar que el debat generat els darrers dies “no neix d’un conflicte personal” (amb relació a les paraules de Carlos Verona sobre Carolina Poussier), sinó de la necessitat de protegir “una federació petita davant els costos que poden generar els expedients antidopatge”, a més d’assegurar que “molts corredors han entès la situació”. L’ens va recordar que Andorra té “una realitat particular” i va indicar que quan s’obre un expedient de dopatge “la federació ha d’assumir uns costos importants”, una situació que pot suposar “un risc real per al pressupost”, especialment pel que fa “als recursos destinats al ciclisme de base”.
‘Fuga’ de ciclistes
Marc Basco
El cost de la fitxa professional ha augmentat dels 750 als 1.500 euros
Inicialment, l’assemblea va aprovar la creació d’un dipòsit retornable que només s’hauria utilitzat en cas d’obertura d’un expedient, però la Unió Ciclista Internacional va considerar que aquest model no s’aplicava en altres federacions. Finalment, el dipòsit es va substituir per l’augment del preu de la llicència a 1.500 euros (abans en costava 750), part de la qual es destinarà a un fons per afrontar possibles expedients antidopatge.