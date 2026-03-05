CICLISME
El Govern media entre Verona i la federació
Esports es va reunir ahir amb el ciclista per apropar posicions
La polèmica entre el ciclista resident Carlos Verona i la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC) va obrir una via de diàleg després de la reunió mantinguda ahir entre el corredor i el ministeri d’Esports per intentar acostar posicions. El conflicte va esclatar arran d’una carta oberta del ciclista en què criticava la nova regulació de les llicències professionals i el sistema de garanties econòmiques vinculades a possibles casos de dopatge.
ESPORTS
‘Fuga’ de ciclistes
Marc Basco
Cabanes reconeix que la comunicació “es podia haver fet millor
El secretari d’Estat d’Esports, Alain Cabanes, va explicar al Diari que el sistema d’aval bancari que s’utilitzava fins ara s’ha demostrat poc efectiu, ja que si l’hipotètic corredor abandona el país i tanca el compte la garantia desapareix, mentre els expedients poden obrir-se fins tres anys després. Per aquest motiu, la solució consensuada amb la Unió Ciclista Internacional (UCI) passa per incrementar el preu de la llicència professional fins a uns 1.500 euros. Aquesta diferència es destinaria a crear un fons específic per fer front a eventuals casos. Cabanes també va admetre que la comunicació entre Verona i la federació podria haver estat millor.