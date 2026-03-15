ESQUÍ PARALPÍ
Roger Puig tanca avui els Jocs amb l’eslàlom
L’esquiador paralpí va signar la 15a plaça a la prova de gegant
Roger Puig afrontarà avui l’eslàlom dels Jocs Paralímpics de Cortina d’Ampezzo, l’última prova del programa i amb la qual tancarà la seva participació en aquesta edició de la competició. L’andorrà arriba a aquesta darrera cita després d’haver finalitzat en 15a posició al gegant disputat divendres, en una jornada marcada per diversos contratemps i per unes condicions de neu cada vegada més complicades amb el pas dels corredors. A la primera mànega, Puig es va veure afectat per una incidència inesperada quan l’esquiador que sortia just davant seu va patir una caiguda. L’organització va haver d’aturar la cursa a mitja pista i l’andorrà es va veure obligat a repetir la baixada. La situació encara es va complicar més perquè el telecadira que havia de tornar els corredors a la sortida no funcionava i Puig va haver de ser traslladat fins al punt de sortida amb un quad després d’una llarga espera. Aquesta interrupció va generar cansament i una certa desconcentració, factors que van influir en el rendiment de la mànega repetida. Puig va acabar la primera baixada en 16a posició provisional.
Clou el periple olímpic havent disputat les cinc disciplines
A la segona mànega, però, l’andorrà va millorar sensacions i va aconseguir remuntar una posició per acabar 15è, el resultat que l’equip s’havia fixat com a objectiu. Amb l’eslàlom d’avui, Roger Puig clourà el periple a Milà i Cortina havent disputat les cinc disciplines.