ESQUÍ PARALPÍ
Roger Puig no pot acabar la supercombinada
L’andorrà queda fora del supergegant i, per tant, tampoc fa l’eslàlom
Roger Puig no va poder completar el supergegant de la supercombinada als Jocs Paralímpics d’hivern de Milà i Cortina, després de quedar fora de la cursa durant la baixada, un fet que li va impedir disputar, posteriorment, la mànega d’eslàlom amb què es tancava la prova.
“Em vaig tornar a llançar una mica més i vaig cometre un parell d’errades”
El traçat presentava una velocitat més elevada que el del dia anterior i exigia màxima precisió en cada secció. Després del bon resultat aconseguit en el descens, Puig va afrontar la baixada amb la voluntat d’arriscar una mica més per situar-se en una millor posició de cara a l’eslàlom final. Durant la segona part del recorregut, però, un salt amb un petit desequilibri va provocar que un dels pals se li enganxés i quedés travessat, fet que li va fer perdre la concentració mentre continuava la baixada amb el pal penjant de la mà. En el salt següent, l’andorrà va sortir amb més projecció de l’esperada i es va saltar la porta posterior, quedant així fora de la cursa. “Avui [per ahir] m’he tornat a llançar una mica més. He fet un parell de derrapades, en una he perdut força velocitat i en l’altra he perdut un bastó. Això m’ha desconcentrat i en el següent salt he sortit massa recte i he acabat a fora”, va explicar l’esquiador.
ESPORTS
El supergegant, segon repte per a Roger Puig als Jocs Paralímpics
Redacció
“Vaig derrapar dos cops, vaig perdre un pal i això em va desconcentrar”
L’andorrà ha signat una cinquena posició al descens –que li va valer un diploma paralímpic– i una 11a plaça al supergegant, els dos millors resultats de la seva trajectòria en uns Jocs. Puig gaudeix avui d’una jornada de descans i, a partir de demà, afrontarà les proves tècniques amb el gegant i l’eslàlom, amb les quals tancarà el seu periple als Jocs Paralímpics.