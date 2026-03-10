ESQUÍ PARALPÍ
Roger Puig signa l’11a plaça a la prova de supergegant dels Jocs
L’andorrà completa una baixada exigent i signa el seu segon millor resultat en uns Jocs Paralímpics
Roger Puig va finalitzar en l’11a posició la prova de supergegant dels Jocs Paralímpics d’hivern de Milà-Cortina, després de completar una baixada molt exigent marcada per l’alta velocitat i la precisió en la traçada. Tot i que l’esquiador andorrà no va acabar del tot satisfet amb la seva actuació, especialment després del bon resultat aconseguit al descens amb la brillant cinquena plaça, aquesta classificació representa el segon millor registre de Puig en uns Jocs Paralímpics. Durant la cursa, l’andorrà va cometre algunes imprecisions en la línia que el van obligar a corregir la trajectòria en diversos punts del recorregut i, com acostuma a passar, una disciplina com el supergegant, en què la velocitat és molt elevada i cada detall pot marcar diferències, aquestes petites errades poden traduir-se en una pèrdua significativa de temps respecte als rivals. Malgrat aquestes dificultats, Roger Puig va mantenir un bon ritme fins a la línia de meta i va demostrar una solidesa notable en una prova tècnicament molt exigent, marcant un temps final d’1’15”11, a +2”59 del guanyador. La victòria va ser per al suís Robin Cuche, que es va penjar la medalla d’or (1’12”12), mentre que la plata la va aconseguir el nord-americà Patrick Halgreen (1’13”10) i el francès Jules Segers va ser bronze (1’13”59).
