Prop de 700 socis del Barça a Andorra estan cridats a votar diumenge
Les urnes s'obriran a les 9 del matí i es tancaran a les 21 hores
Prop de 700 socis de l'FC Barcelona residents a Andorra estan cridats a participar aquest diumenge 15 de març en la jornada de votació convocada pel club. En total, a Andorra hi ha més de 800 socis, tot i que una part són menors d’edat i, per tant, no tenen dret a vot.
Per facilitar la participació, el club habilitarà una mesa electoral al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, que formarà part del dispositiu de votació desplegat arreu del territori. En total hi haurà cinc seus electorals: Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida i Andorra.
Joan Laporta: “Si guanyem, el femení vindrà a fer una estada a Andorra”
Ivan Álvarez
El cens electoral és universal, fet que permetrà als socis i sòcies votar en qualsevol de les seus que s'han habilitat, independentment del seu lloc de residència. Això significa que qualsevol soci del Barça podrà votar a Andorra, encara que no visqui al Principat. En aquest sentit, la mesa andorrana també pot rebre el vot de socis procedents de zones pròximes com l’Alt Urgell o la Cerdanya, així com d’altres socis que es trobin aquests dies al país, per exemple turistes que estiguin esquiant.
En el conjunt del dispositiu electoral hi haurà 120 meses de votació. La majoria s’ubicaran a les instal·lacions de l’Spotify Camp Nou, amb 110 meses, mentre que a Girona n’hi haurà cinc, a Tarragona quatre, a Lleida dues i a Andorra una. Les urnes s’obriran a les 9 del matí i es tancaran a les 21 hores.
