Precandidat a la presidència del Barça
Joan Laporta: “Si guanyem, el femení vindrà a fer una estada a Andorra”
L'aspirant a la reelecció com a president del barça defensa la continuïtat del projecte i denuncia una campanya “embrutada” per interessos ocults
Vint dies abans de les eleccions a la presidència de l’FC Barcelona, Joan Laporta respira campanya per tots els porus. A Andorra, entre encaixades de mans, signatures i records compartits, el precandidat es mou amb aquella barreja de confiança i intuïció que el caracteritza. Abans de l’acte amb socis i aficionats a Unnic, i després d’inaugurar l’oficina de recollida de signatures al carrer Prat de la Creu, número 24, Laporta va mantenir una conversa amb el Diari per defensar la continuïtat com a bandera.
Novament per Andorra. Ara, per presentar el projecte de ‘Defensem el Barça’.
La veritat és que estem contents. Tenim una seu per recollir signatures que està ben situada, han vingut socis i sòcies, hem pogut parlar amb ells amb tranquil·litat. Ara estem en una fase que mai és fàcil, perquè molts socis et diuen que ja votaran el dia de les eleccions, però abans necessitem aquest pas previ. Veiem que la gent reacciona bé i ens dona suport i ens sentim molt agraïts i convençuts que podem aconseguir l’objectiu, que és continuar dirigint el Barça.
Què ofereix la seva candidatura en aquest nou mandat?
Continuïtat. Tenim experiència i coneixements que hem anat adquirint aquests anys. Ens avalen fets objectius: hem redreçat l’economia del club, hem impulsat l’Spotify Camp Nou, hem situat la Masia com a centre del projecte esportiu, amb [Hansi] Flick a la banqueta i Deco als despatxos. I, sobretot, hem mantingut el Barça com a propietat dels socis i sòcies. Tot això, crec, que ens dona legitimitat per continuar.
“Hem redreçat l’economia del club i el barça segueix sent dels socis i sòcies”
En què consisteix aquesta continuïtat?
A consolidar la recuperació econòmica, acabar el Camp Nou, continuar guanyant títols i reforçar el projecte esportiu. La Masia és el centre, però amb jugadors de fora que s’han incorporat bé. I també continuar defensant el Barça dels qui el volen dominar o sotmetre. El Barça ha de continuar sent més que un club.
ESPORTS
Els socis del Barça podran votar al país
Redacció
Parla de defensa. Es refereix a la denúncia presentada contra vostè i altres directius?
És una denúncia falsa, feta clarament amb la intenció d’embrutar les eleccions i perjudicar la nostra candidatura. Està plena de mentides. Encara no hem vist el contingut oficial, però tot apunta que és un dossier construït per crear una campanya electoral negativa contra nosaltres. No crec que tingui gaire recorregut.
“Andorra és una plaça amb molt barcelonisme i molt important per a nosaltres”
Creu que hi ha algú al darrere?
Estem convençuts que hi ha gent al darrere, però no puc assenyalar ningú. És una manera d’actuar molt pròpia del que jo dic vol gallinaci, el de llançar la pedra i amagar la mà. És una forma de fer política que als barcelonistes no ens agrada.
La campanya s’està embrutant massa?
Per part nostra, segur que no. Nosaltres oferim una proposta de continuïtat amb fets reals. I ho fem amb normalitat i humilitat. Qui no té arguments ni propostes consistents recorre a aquestes males arts i nosaltres no entrarem en cap cas en aquest joc.
S’està traient massa el nom de Messi?
Respecto el que facin els altres candidats i no ho comentaré ara perquè ja hi haurà temps de fer-ho quan sigui candidat.
I això que s’està cuinant un front anti Laporta?
Nosaltres estem ara per defensar el nostre projecte, tot i que respecto el que vulguin fer els altres.
Se sent guanyador?
No hi ha res guanyat. Vostè ja em coneix de fa molts anys i sap que penso que tot s’ha de guanyar. Estem concentrats a explicar la nostra proposta i mobilitzar els socis perquè el 15 de març vagin a votar. No donem res per fet, li ho puc assegurar.
Per què Andorra en aquest moment de campanya?
Andorra és una plaça amb molts vincles emocionals i històrics amb el Barça i Catalunya, i és el territori amb més socis blaugrana per habitant del món. En les darreres eleccions, el país i el suport que vam obtenir aquí va ser molt important. Sempre hi ha hagut molt barcelonisme aquí i venim amb il·lusió a explicar la nostra proposta i també amb projectes concrets per al país.
Projectes? Com ara quins?
Intentarem que el Barça femení vingui a fer una estada de pretemporada. Hem vist que hi ha sensibilitat amb l’esport femení i el cònsol d’Andorra la Vella [Sergi González] ens ha fet propostes interessants. Si els socis ens fan confiança, a partir del 15 de març començarem a treballar perquè aquest estiu el Barça femení pugui fer un stage a Andorra. També estudiarem portar algun partit dels Legends o del femení, a més de la gira habitual.
Per cert, la relació amb Gerard Piqué com és?
Bona. Sempre ha estat bona i sé que s’ha implicat molt al país i a l’FC Andorra des de fa anys i li desitjo el millor. És algú que aprecio i li estic molt agraït per tot el que va donar al Barça.