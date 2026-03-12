FUTBOL
El TS dona la raó a Sarabia
La justícia reconeix la validesa de la clàusula que garantia al tècnic cobrar el contracte amb l’FCA fins al juny del 2025
El Tribunal Superior ha resolt a favor d’Eder Sarabia en el litigi que mantenia amb l’FC Andorra arran de la destitució, el març del 2024. La sala civil estima en gran part el recurs presentat pel tècnic basc, actualment dirigint l’Elx, de Primera Divisió, i obliga el club tricolor a abonar-li una compensació de 611.061 euros, a més de 18.913 euros per vacances generades i no gaudides, una quantitat que eleva l’import reconegut a prop de 630.000 euros bruts.
El club ja havia consignat més de 218.000 euros a la Batllia fa dos anys
ESPORTS
Sarabia reclama a l’FC Andorra 780.000 euros
Redacció
La resolució suposa un canvi substancial respecte a la sentència dictada en primera instància per la Batllia el novembre del 2025. En aquella decisió, la justícia havia declarat improcedent l’acomiadament de Sarabia, però havia fixat la compensació en 175.370 euros més interessos, una xifra molt inferior als 782.740 euros que reclamava inicialment l’entrenador. El punt clau del cas se centra en la interpretació del contracte federatiu que vinculava Sarabia amb l’FC Andorra. El tècnic sostenia que, en cas de ruptura anticipada, tenia dret a percebre les quantitats pendents fins al final del contracte, que expirava el 30 de juny del 2025. El Tribunal Superior considera que aquesta clàusula és vàlida i pot integrar-se dins la relació laboral, ja que estableix una compensació econòmica en favor del treballador en cas de rescissió anticipada. Malgrat això, la sala també determina que aquesta compensació no pot acumular-se amb una indemnització laboral addicional per acomiadament improcedent, perquè la quantitat prevista contractualment ja cobreix el perjudici econòmic derivat de la ruptura del contracte. El conflicte es remunta a la sortida del tècnic basc de la banqueta tricolor el març del 2024. Després del cessament, Sarabia va reclamar el cobrament íntegre del contracte fins al final de la vinculació, mentre que l’FC Andorra defensava que la liquidació s’havia de limitar a la temporada en curs.
ENTREVISTA
Éder Sarabia: “A Andorra hi tinc casa i cor i sempre els desitjaré el millor”
Ivan Álvarez
La indemnització és una xifra molt per sobre de la fixada en primera instància
En aquest context, l’FC Andorra va consignar a la Batllia 218.418 euros per fer front a la indemnització que considerava corresponent. Segons estableix la sentència del Tribunal Superior, aquesta quantitat s’haurà de descomptar de l’import total reconegut a favor de l’entrenador. El litigi també afectava l’ajudant de Sarabia, Jon López, que igualment havia recorregut contra la decisió de primera instància. La resolució del Tribunal Superior també incrementa la compensació que li correspon respecte a l’import que havia fixat inicialment la Batllia i, finalment, percebrà uns 52.000 euros. Amb aquesta decisió, el Tribunal Superior posa el punt final a un procediment judicial que s’arrossegava des de fa gairebé dos anys i que suposa un revés econòmic per al club tricolor.
ESPORTS
Eder Sarabia s'acomiada emocionat i sense retrets
Ivan Álvarez