Sarabia reclama a l’FC Andorra 780.000 euros

Eder Sarabia reclama a l’FC Andorra 782.740 euros com a quitança per ser destituït el març passat, una quantitat que correspon a la integritat del contracte que el tècnic basc tenia signat, i que anava fins al 30 de juny del 2025. El club, en canvi, considera que la indemnització que hauria de rebre l’exentrenador tricolor és de 218.418 euros, aproximadament el que correspondria a la totalitat de la temporada passada, una quantitat que va dipositar a la Batllia ja fa uns mesos, abans que arribés la reclamació judicial del basc. Així es va desprendre de la vista oral celebrada ahir després de la denúncia de l’extècnic que va avançar el Diari la setmana passada, i que va deixar palesa la diferència de criteris entre totes dues parts, amb una diferència de més de 500.000 euros sobre la quantitat que la defensa de Sarabia creu que hauria de rebre.

Durant la vista celebrada ahir totes dues parts van reiterar la bona relació existent que hi ha entre club i tècnic, un fet independent de la discrepància econòmica sobre la quitança, en què els dos actors, a través dels seus representants legals, van defensar les seves posicions. Segons fonts properes al tècnic, des del club es va admetre durant la sessió que l’acomiadament de l’entrenador es va fer malament i que es va pagar tard, però alhora, l’entitat va defensar que es va complir amb la normativa vigent en l’àmbit econòmic, i ho va justificar, per exemple, amb la quantitat consignada en el seu moment a la Batllia.

A la vista també va quedar clar que totes dues parts van negociar un cop el tècnic va ser acomiadat, però que vista la divergència de postures, el preparador basc va acabar optant per dur la seva reclamació a la justícia abans que acabés el termini legal per poder-ho fer, i un cop vist que l’FC Andorra no va tenir cap altra comunicació per seguir parlant del tema, un cop demostrada la disparitat de criteris, fet que concorda amb les manifestacions de la defensa del club durant la sessió d’ahir, on van admetre que va pagar-se tard.