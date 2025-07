Publicat per Ivan Álvarez | Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Després de d’un any i escaig de la seva sortida de l’FC Andorra, Éder Sarabia va repassar amb el Diari l’encara recent etapa al club. L’exentrenador tricolor, que ha assolit l’ascens a Primera Divisió amb l’Elx, confessa que, malgrat el contenciós judicial obert amb l’entitat per l’impagament del darrer any de contracte, sent el país com seu –els lligams personals que manté són obvis– i es va mostrar del tot conciliador. Sarabia desitja el millor a l’FC Andorra, amb qui ha coincidit a San Pedro del Pinatar aquests dies, i beneeix l’arribada d’Ibai Gómez a la banqueta.

Entenc que era la persona ideal per a la cloenda del Campus Marc Bernaus.

[Riu] Abans de començar la pretemporada vam sortir un dia amb la bici i el Marc [Bernaus] m’ho va recordar. Em quadrava bé perquè venim d’una setmana molt intensa de pretemporada amb l’Elx.

“No vaig compartir la destitució, però la vaig respectar. Hauria seguit a primera RFEF”

I amb l’Elx serà vostè entrenador de Primera Divisió.

Hi ha molta il·lusió, perquè sempre en volem més. Crec que la gent sabrà estar-hi, sabrà valorar el procés i, entre tots, entendre que el primer objectiu és consolidar-nos a Primera. Ara, com sempre, hi ha nervis perquè encara falten fitxatges.

Han coincidit amb l’FC Andorra aquests dies a Pinatar.

Sí, els dos equips estem fent la pretemporada allà. Ens hem retrobat amb Jaume [Nogués] i vam estar xerrant molta estona. No es pensi que va ser estrany, ni res semblant, perquè la nostra relació és bona. És cert que abans era excel·lent, sense cap dubte, però estem en un procés judicial que encara no s’ha resolt. El club va decidir que no ens havia de pagar l’últim any de contracte, o tot el que ens corresponia i això em va fer mal, perquè em va semblar una mica injust. Ara estem a l’espera de la resolució i potser això va deteriorar una mica la relació i ens va distanciar.

“Amb l’Ibai Gómez tenim una relació especial de fa anys. ho farà molt bé, segur”

Però Nogués va ser una persona clau per a Sarabia.

I li vaig dir. Ell forma part d’una institució que m’ha donat molt, que estimo, i a la qual desitjo el millor, però també crec que en alguns aspectes no es van acabar de portar del tot bé amb mi. Jo no tinc res a amagar i vaig estar saludant a tothom allà a Pinatar. És el futbol. Coneixes persones, et vas allunyant, però el Jaume va ser molt important per a mi, evidentment, tant a nivell professional com personal.

La relació amb Gerard Piqué com ha quedat?

Tenim més o menys la mateixa que abans i vam parlar fa uns mesos. Ell em va felicitar per l’ascens i jo també el vaig felicitar a ell. La relació és la mateixa que teníem abans de treballar junts, de parlar de tant en tant.

Per raons òbvies, Andorra sempre serà casa seva.

Sí, fa temps que he après que cal ser agraït amb els llocs on has treballat. Primer, perquè han confiat en tu, i segon, perquè t’han donat una oportunitat per desenvolupar la teva feina. I aquí, a Andorra, vaig ser molt feliç, és casa meva, sempre que tinc dies lliures vinc i sempre m’alegraré que els vagi bé i els desitjaré el millor.

Va donar moltes voltes a aquella destitució després de Cartagena?

No la compartia, però la vaig respectar i no m’hauria importat quedar-me a Primera RFEF. Creia en el projecte i tenia tot el que necessitava i, com s’ha demostrat aquesta temporada, a Primera RFEF es poden fer molt bé les coses. Segurament el club va pensar que calia prendre una decisió d’urgència, un cop de volant, perquè si l’equip baixava el projecte no s’enfonsés. Només és una suposició, eh?

Cap ressentiment cap a l’FC Andorra com a entitat.

Estic molt agraït i també penso que vaig fer coses molt importants per ajudar el club a créixer. Cal continuar el camí, sense rancúnia i nosaltres també vam aprendre molt de l’última temporada, que va ser complicada.

Va seguir el play-off o va veure el partit a Ponferrada?

El partit d’anada el vaig veure en directe a Encamp i el de tornada el vaig veure per televisió. La veritat és que ho he anat seguint, tot i que és cert que quan estàs treballant et centres molt en el teu dia a dia, i gairebé no havia vist ni la Primera Divisió. Però sí, he seguit l’Andorra, el seu camí i tot el que han anat fent.

Què li sembla l’elecció d’Ibai Gómez com a nou entrenador?

Tinc una relació especial amb ell des de fa molts anys. Quan jo entrenava al juvenil del Danok Bat, ell portava un infantil del Santutxu, on el seu pare era president. Sempre em va cridar l’atenció la passió amb què entrenava i com tractava els nens. Era un apassionat i molt bon entrenador, adaptat a la seva categoria. Tot i haver estat futbolista professional, s’ha volgut formar de debò, treballar de base i guanyar-se el lloc.

Li haurà demanat consell.

No, per res! S’ho ha treballat molt i ho farà molt bé.