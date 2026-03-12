FUTBOL
Gael Alonso destaca que l’equip ha guanyat en solidesa
El central de l’FC Andorra Gael Alonso va destacar el bon moment pel qual passa l’equip després de les tres victòries consecutives i va remarcar que el conjunt tricolor ha trobat una major solidesa defensiva que està permetent transformar el bon joc en resultats. “Estan sent setmanes molt positives. Estem molt contents per com han estat els resultats, sobretot en els dos últims partits. Crec que hem fet una molt bona feina, especialment com a equip, i això és del que hem d’estar orgullosos”, va explicar. Amb 38 punts i set d’avantatge sobre la zona de descens, Alonso va reconèixer que l’equip passa pel millor moment de la temporada pel que fa als resultats, tot i que va recordar que durant altres fases del curs el joc també havia estat bo. “Pel que fa a resultats segurament sí que és el millor moment. Però també hem tingut etapes en què potser mereixíem més. Ara, tant pel joc com pels resultats, estem en un molt bon moment.”
“Estem molt contents de com han estat els darrers resultats i orgullosos de la feina”
El central gallec també va assenyalar l’aspecte mental com una de les claus del creixement recent de l’equip. “Quan veus que ets capaç de guanyar en camps com el del Còrdova o de guanyar bé a casa contra l’Sporting, això et dona un plus de confiança per afrontar els partits i també per veure’t més allunyat del descens.” Tot i la bona dinàmica, Alonso prefereix mantenir el discurs prudent i va destacar que “tots tenim ganes d’arribar als 50 punts com més aviat millor i, a partir d’aquí, ja ho anirem veient”.
