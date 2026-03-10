ESQUÍ ALPÍ
Any decebedor per a Verdú
Tanca la temporada més difícil al circuit mundial des que va començar a ser-hi de manera permanent, el 2022
El quart DNF de la temporada de Joan Verdú enguany a la Copa del Món va posar el punt final de manera prematura a la participació de l’esquiador de la FAE en el circuit mundial, en el que ha estat el seu pitjor curs des que hi participa entre els millors de manera regular el curs 2022-2023. De fet, per primera vegada s’ha quedat fora de les finals de la Copa del Món, demostrant així que la temporada ha estat per sota de les expectatives, més enllà de la bona notícia que va arribar als Jocs Olímpics d’hivern, amb el desè lloc i amb l’espectaular baixada a la segona mànega, en què va assolir el millor temps. En les dues darreres temporades havia aconseguit quatre Top 10 al circuit mundial, però enguany no n’ha fet cap, i també va tancar el curs amb la puntuació més baixa a la general de gegant. Per tot plegat va desfogar-se en un vídeo al seu blog, en què va reconèixer que “ahir [per dissabte] no vaig dir res perquè si em poso davant de la càmera la trenco en dos. Va ser un dia molt difícil i molt dur”, a més d’agregar que “acabar la temporada així és una merda, siguem sincers, especialment perquè tornava a estar esquiant a un nivell molt alt”.
ESPORTS
Verdú no es classifica per a les finals
Marc Basco
La cursa de Kranjska Gora de dissabte, de fet, venia marcada per aquesta circumstància, malgrat que l’esquiador va admetre que “no em servia treure la calculadora perquè hi havia les finals, ja que el meu objectiu no era classificar-m’hi, era estar molt més amunt, perquè sé el nivell que tinc”, i va afegir que “ho vaig posar sobre la balança, vaig veure l’oportunitat, vaig arriscar-me, algunes vegades m’ha funcionat i d’altres no, però aquesta va ser la decisió i vaig tirar-me amb tot”. I entrant en detall, va destacar que “el que més ràbia em fa és que no vaig poder demostrar el nivell actual, i és el que més em fot perquè és una pista que m’agrada molt”, i va cloure que “vaig sortir a la primera mànega, n’assumeixo tota la responsabilitat, i no em veureu mai amagant-me de les errades”.
“Va ser un dia molt díficil i molt dur, acabar la temporada així és una merda”
Al tomb del material
L’any de Verdú va venir ja marcat des de l’inici pel canvi de material amb el salt a Van Deer-Red Bull Sports després de 12 anys amb equipament Head. “He estat provant molts esquís o botes durant la temporada, no és que el nou material sigui millor o pitjor, simplement és diferent i no s’adapta tan bé al meu estil d’esquí”, va explicar, a més de destacar que “a altres esquiadors se’ls ha adaptat molt bé, però jo he tingut problemes per adaptar-m’hi, malgrat que hagin fet tot el possible i més per intentar trobar alguna cosa que em funcionés bé, i per això estic superagraït amb ells”. Però poc abans dels Jocs, tal com va explicar l’esquiador, “va arribar un últim prototip de bota que em funcionava molt bé, i després d’algunes modificacions ho feia encara millor i és amb el que vaig sortir a la segona mànega dels Jocs”.
“El meu objectiu no era classificar-me [per les finals], és estar més amunt”
Mirant endavant
Amb el curs ja finalitzat, l’esquiador també va pensar en el futur, i va destacar que “si alguna cosa he après amb les lesions és a gestionar bé la frustració i la decepció i valorar on soc”, a més d’afegir que “soc un afortunat de competir a la Copa del Món d’esquí entre els millors, perquè quan era petit hi somiava i em deia a mi mateix que no em queixaria mai si no estava entre els 30 millors”. Per tot plegat, Verdú va declarar que “hem d’empassar-nos la situació, analitzar bé què ha funcionat i què no i en què podem millorar, perquè òbviament hi ha moltes coses, però també d’altres que s’han fet molt bé”, i va cloure que “estic molt satisfet de l’esforç que hem posat tota la temporada, se’ns podran recriminar resultats, errades i algunes cosetes, però no la professionalitat i l’esforç que hi posem amb tota la passió del dia a dia”.
“Hem d’empassar-nos la situació, analitzar bé què ha funcionat i que no i en què podem millorar”
Amb la temporada ja acabada abans d’hora, l’esquiador comença ara un “temps de reflexió, de calma, d’analitzar-ho tot bé en fred i de recarregar piles” amb un objectiu i un compte enrere que el porta al 25 d’octubre a Solden, quan arrencarà el nou curs.