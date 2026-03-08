EQUÍ ALPÍ
Verdú no es classifica per a les finals
L’esquiador tanca un curs decebedor sense acabar a Kranjska Gora i fora dels 25 primers del món
Joan Verdú va tancar una temporada decebedora (més enllà del desè lloc als Jocs Olímpics d’hivern) de la pitjor manera possible, quedant fora de les finals de la Copa del Món d’esquí alpí on accedeixen els 25 millors de cada disciplina del circuit mundial. L’esquiador arribava el 24è a la darrera cursa celebrada ahir a Kranjska Gora (Eslovènia) i necessitava sumar tant sí com no per evitar que poguessin avançar-lo altres esquiadors, però tot just a la primera part del traçat a la primera mànega va quedar fora de competició. Verdú va entrar massa fort a un revolt a la dreta al primer parcial, va fer un interior i va marxar massa llarg sense possibilitats de passar la següent porta. Malgrat aquesta errada, l’esquiador havia d’estar pendent del que feien els rivals per saber si podia acabar accedint a les finals, però l’alemany Jonas Stockinger i l’austríac Joshua Sturm, que ahir van finalitzar en 13a i 23a posició, respectivament, el van acabar avançant a la general en una cursa que va acabar amb el triomf del brasiler Lucas Pinheiro-Braathen, amb Loïc Meillard i Stefan Bnrennsteiner tancant el podi. Amb aquests resultats, Verdú va finalitzar en el 26è lloc a la classificació general amb 60 punts, dos menys que el 25è lloc que l’hauria classificat per a les finals de la Copa del Món.
Any irregular
Després de tres anys classificant-se entre els 25 millors de la Copa del Món, l’esquiador de la FAE en quedarà fora en una temporada marcada per la irregularitat. El 2023, després de guanyar la general de la Copa d’Europa la temporada anterior, va tancar la temporada regular el 20è, i després de competir a les finals de casa va cloure el curs 19è. El seu millor any va ser el 2024, en què va acabar 16è les primeres curses i va pujar al 20è lloc després de les finals amb el podi a Saalbach, mentre que el curs passat va acabar 16è la Copa del Món normal, i va acabar sent 18è després de la cursa de les finals als Estats Units. Molt més discret ha estat aquesta temporada a la Copa del Món en un curs marcat pel canvi de material i el pas a Van Deer després d’estar tota una vida amb Head. Enguany només ha acabat la meitat de les vuit curses disputades, i no ha pogut entrar dintre del Top-10 a cap de les quatre carreres en què ha finalitzat. Entrant en el detall dels resultats, el millor va arribar a l’estrena a Solden amb un 12è lloc, i posteriorment no ha pogut tornar a estar entre els 15 primers amb un 16è lloc a Cooper Mountain, un 19è a Alta Badia i un 20è a Adelboden. A més, i ja pensant en la propera temporada, l’esquiador va caure al lloc 60è a la llista de sortida de la Copa del Món, la classificació que serveix per establir els dorsals que els esquiadors tenen a les curses del circuit mundial.
DESCENS
Jordina Caminal va ser 45a a la segona cursa de la Copa del Món de Val di Fassa, Itàlia, un segon descens. L’esquiadora de la FAE arrencava amb el dorsal 46, i va poder recuperar una posició. La velocista va completar el traçat amb un registre d’1’24”87 que va deixar-la a gairebé quatre segons (3”96) de la vencedora, l’esquiadora local Laura Pirovano, que va repetir el triomf al primer descens que va disputar-se divendres.
Caminal tancarà avui la darrera Copa del Món de la temporada en velocitat amb la tercera cursa del cap de setmana, un supergegant en què arrencarà amb el dorsal 56 de 57 corredores a partir de les 10.45 hores.