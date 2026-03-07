ESQUÍ ALPÍ
Verdú es juga el pas a les finals de la Copa del Món i Caminal acaba 48a
Joan Verdú disputa avui la darrera Copa del Món de gegant de la temporada regular, a Kranjska Gora, Eslovènia, amb l’objectiu d’assegurar-se la presència a les finals del circuit, que es faran a Noruega. L’esquiador de la FAE arriba a aquesta última cita en 24a posició amb tres punts de marge sobre el 26è lloc (es classifiquen els 25 primers) i portarà el dorsal 22 a la primera mànega, que arrenca a les 9.30 hores (la segona està prevista a les 12.30 hores). Sobre la cursa, Verdú va destacar que “és una carrera i una pista que m’agrada molt, on normalment em noto molt bé, i tinc ganes de donar gas”, a més d’afegir que “està tot en ordre, estem tranquils i motivats després d’un bon resultat als Jocs Olímpics”.
Per la seva banda, Jordina Caminal va obrir ahir la Copa del Món de Val di Fassa amb un 48è lloc al primer descens. Avui tindrà una nova cursa.