REPORTATGE
Les millors avalen l’Àliga
El Tarter viu avui la primera jornada de la Copa del Món amb el descens, després de dos dies d’entrenaments en què les esquiadores lloen el bon estat de la neu abans de la cursa.
Les millors esquiadores del món avalen el Tarter i l’Àliga. Així va quedar clar ahir durant la segona i darrera jornada d’entrenaments abans de les curses de la Copa del Món femenina d’esquí alpí, que situaran entre avui i diumenge el país a l’epicentre de l’esport de neu, en què les primeres espases del circuit mundial van lloar una pista que ha escalfat motors durant dos dies abans d’entrar avui definitivament en acció amb la primera de les tres curses programades, la de descens. “La pista està en unes condicions excel·lents, fet que és increïble per a nosaltres”, va afirmar l’austríaca Nina Ortlieb, la més ràpida durant el dia d’ahir, mentre que la italiana Sofia Goggia va voler destacar que “la pista és molt bonica i la neu és realment perfecta tot i el temps càlid”, a més d’afegir que “és molt compacta i es pot fer el que vols amb aquesta neu, així que esperem que es mantingui el cap de setmana”. A més, l’alemanya Emma Aicher, segona a la general de descens i que s’estrena al país, va explicar que “és un bon traçat”, mentre que la seva compatriota Kira Weidle-Winkelmann va assegurar que “les condicions són genials i la neu està responent molt bé”. Per últim, l’esquiadora de la Federació Andorrana, Jordina Caminal, va destacar que “la base de la pista està molt bé, al matí està molt, molt gelada”, a més d’agregar que “després sí que s’escalfa una mica, però la base es manté encara una mica dura, i encara que sigui una mica més lenta, es pot fer una bona cursa”. Tot plegat música per a l’oïda del director del comitè organitzador de la Copa del Món, David Hidalgo, que va assenyalar al Diari que “tothom ens ha dit que la pista està en excel·lents condicions, durant la nit es gela molt bé i amb un temps com aquest tot és més fàcil”.
Esperant el grandia
Amb els testos preparats per tenir-ho tot a punt, avui arriba el moment de la veritat amb la cursa de descens a partir de les 11.00 hores. “Els entrenaments exigeixen el mateix que una cursa, però sense la gràcia d’una cursa”, va admetre Hidalgo al Diari, que va destacar que “quan les grades estiguin plenes i hi hagi l’ambient perquè s’estan jugant la victòria, tot serà molt més apassionant”. De fet, la previsió és que la graderia estigui plena els tres dies, ja que “avui tindrem prop de 500 escolars de diversos centres del país perquè puguin viure l’esdeveniment de primera mà, mentre que demà i diumenge està tot venut i l’ambient serà de gala, com toca”.
ENTREVISTA
David Hidalgo: “El nivell és altíssim tot i la baixa de Lindsey Vonn”
Ivan Álvarez
Amb la pista ja en perfectes condicions des de fa dies, aquestes últimes jornades era el moment de posar a punt diferents espais de la Copa del Món, com el que serà un dels punts neuràlgics, el village situat a l’hotel Nòrdic, on els aficionats podran gaudir d’una zona d’expositors amb marques del sector, així com participar en diverses activitats lúdiques, com ara una cursa, minigolf sobre la neu, photocalls o animació musical.
ESPORTS
La Copa del món obre foc amb el primer entrenament
Redacció
Il·lusió de Caminal
Amb la lesió de Cande Moreno, Caminal serà l’única representant de la FAE i afronta les proves amb motivació extra en el debut en una gran cursa al país. “Aquests dies d’entrenament ja he notat el suport dels voluntaris i és molt maco perquè em fan sentir com a casa”, va afirmar, a més de destacar que “amb públic a les graderies tot serà un plus i també en tinc moltes ganes”.
