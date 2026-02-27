ESQUÍ ALPÍ

Bon ambient a les graderies

Ambient a la graderia de la pista Àliga durant la Copa del Món

Ambient a la graderia de la pista Àliga durant la Copa del MónFernando Galindo

Publicat per
Marc BascoIvan Álvarez

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Després de les dues jornades d’entrenament, la pista Àliga del Tarter ha viscut avui un molt millor ambient amb la presència de força públic, amb la previsió també de que el cap de setmana estigui ple. La graderia ha estat ocupada per gairebé mig miler d’escolars de diversos centres del país que han posat el so amb els petits esquellots que ha repartit l’organització i amb el soroll, soroll, per animar a les esquiadores. També s’ha viscut un bon ambient al village amb les marques expositores i els estands d’organitzacions del país com la Creu Roja o la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell.

tracking