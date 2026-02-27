ESQUÍ ALPÍ
Bon ambient a les graderies
Després de les dues jornades d’entrenament, la pista Àliga del Tarter ha viscut avui un molt millor ambient amb la presència de força públic, amb la previsió també de que el cap de setmana estigui ple. La graderia ha estat ocupada per gairebé mig miler d’escolars de diversos centres del país que han posat el so amb els petits esquellots que ha repartit l’organització i amb el soroll, soroll, per animar a les esquiadores. També s’ha viscut un bon ambient al village amb les marques expositores i els estands d’organitzacions del país com la Creu Roja o la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell.
ESPORTS
Corinne Suter guanya el descens de la Copa del Món al Tarter
Marc Basco