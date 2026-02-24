Balanç de la cita olímpica
Espot Miró posa un 8 a l'actuació andorrana als Jocs de Milà i Cortina
El president del COA ha destacat que “tot i que no han estat uns Jocs gaire favorables, s’han obtingut bons resultats”
El Comitè Olímpic Andorrà (COA) ha fet un balanç positiu de la participació als Jocs Olímpics d’Hivern de Milà-Cortina. El president, Xavier Espot Miró, ha valorat amb un 8 l’actuació de la delegació andorrana, "la més important de la història en uns Jocs d’hivern", i ha remarcat que “tot i que no han estat uns Jocs gaire favorables, s’han obtingut bons resultats”.
ESPORTS
Balanç agredolç
Marc Basco
Espot Miró ha lamentat especialment la lesió de Cande Moreno, així com la renúncia d’Irineu Esteve. En aquest sentit, el president del COA ha volgut deixar clar que “el Comitè Olímpic Andorrà no va fer cap pressió” i que “la darrera paraula la va tenir sempre el fondista”, defensant la decisió presa des del respecte absolut a l’atleta.
ESPORTS
Cande Moreno, intervinguda del dit polze a Tolosa
Redacció
Pel que fa a l’organització, Espot Miró ha destacat l’alt nivell assolit en uns Jocs marcats pel format descentralitzat. “Esperàvem un cert caos i vam trobar l’excel·lència”, ha afirmat, valorant molt positivament el funcionament logístic i la coordinació entre les diferents seus.
D’altra banda, el COA i Andbank han aprofitat la trobada per escenificar la renovació de l’acord de col·laboració que mantenen les dues entitats. Un conveni que, segons s’ha explicat, es podrà renovar any a any i que reforça el suport al moviment olímpic andorrà de cara als pròxims cicles esportius.