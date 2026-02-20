JOCS OLÍMPICS D'HIVERN
Balanç agredolç
La FAE tanca la cita olímpica de Milà-Cortina d’Ampezzo fent una avaluació positiva en esquí alpí i mirant al futur
La cursa d’eslàlom de Carla Mijares dimecres a la pista d’Olympia delle Tofane va tancar la participació andorrana en els Jocs Olímpics d’hivern celebrats a Milà i Cortina d’Ampezzo. Una cita olímpica que deixa un balanç agredolç als responsables de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), amb sensacions positives en esquí alpí, on s’han assolit alguns dels millors resultats de la història del país en certes proves, i amb uns Jocs “díficils” en esquí de fons, amb la renúncia d’Irineu Esteve pel seu estat físic, i amb l’actuació de Gina del Rio, malgrat assolir també el millor resultat femení en esquí de fons per a Andorra. El país enviava a Itàlia la millor delegació de la història en una cita olímpica d’hivern amb set representants i amb expectatives possiblement més altes en alguns casos, però també amb alguna sorpresa positiva.
ESPORTS
Animal Joan Verdú
Marc Basco
JOAN VERDÚ
La millor notícia d’aquests Jocs Olímpics d’hivern per la delegació nacional va ser el seu desè lloc al gegant. Després d’una temporada complicada i amb resultats per sota de campanyes anteriors a la Copa del Món, una gran remuntada a la segona mànega va donar-li el segon millor resultat d’Andorra en uns Jocs d’hivern a només 0”06 del diploma.
CANDE MORENO
La greu lesió que va patir al genoll durant la cursa de descens va ser la creu d’aquesta cita olímpica.
JORDINA CAMINAL
El 24è lloc al descens suposa el millor resultat en aquesta modalitat en uns Jocs, i no va acabar el supergegant.
La desena posició de Joan Verdú a només 0”06 del diploma olímpic al gegant va ser la millor posició per a Andorra, en uns Jocs on van destacar també el 21è lloc de Xavier Cornella a l’eslàlom, i la 24a plaça de Jordina Caminal, millors marques masculina i femenina en aquesta modalitat que ha fet mai la FAE en una cita olímpica. Caminal va disputar també el supergegant, on va quedar fora, mentre que Carla Mijares no va poder completar la primera mànega de l’eslàlom. A això s’hi ha de sumar la greu caiguda de Cande Moreno durant el descens, que va deixar-la fora de combat i que la tindrà uns mesos sense poder competir en la pitjor notícia, sens dubte, de la delegació nacional en aquests Jocs. A més, Andorra no va poder disputar la combinada femenina. Per tot això, el director de la secció d’esquí alpí de la FAE, Roger Vidosa, va considerar que “per mi el balanç general és positiu en el sentit que hem tingut alguns resultats molt bons com el de Joan Verdú, Xavi Cornella o Jordina Caminal”, malgrat admetre també que “l’altra cara de la moneda va ser la lesió de Cande Moreno, que espero que tingui una bona operació i recuperació”. Com a punt negatiu, Vidosa va destacar també els problemes de Carla Mijares, “que arrossega una lesió en un múscul que li genera molt dolor des de fa temps, però que tot i això ha decidit competir, ha fet el que ha pogut i ha estat molt valenta de fer-ho”, a més d’afegir que “no ha pogut treure la seva millor versió, però és una llàstima que aquest tipus de lesió et toqui en uns Jocs, que és cada quatre anys, però l’esport és així”. Per últim, i pensant en el futur, Vidosa va cloure que “espero que aquest superequip que tenim, entre nois i noies, d’aquí a quatre anys estiguem preparats per anar a buscar llocs a prop, fins i tot, de les medalles”.
“El balanç en general és posititu [...] hem tingut alguns resultats molt bons”
XAVIER CORNELLA
Va ser l’últim a arribar, i va assolir la millor classificació d’Andorra en un eslàlom olímpic masculí amb un 21è lloc.
CARLA MIJARES
Arribava arrossegant problemes físics que van impedir-li fer la combinada, i va quedar fora a la primera mànega de l’eslàlom.
GINA DEL RIO
Debutava en uns Jocs i va tancar-los amb una 35a plaça, la millor de l’esquí de fons femení. A més, havia estat 45a i 47a.
IRINEU ESTEVE
La condició física va obligar-lo a renunciar als que havien de ser els seus últims Jocs Olímpics d’hivern.
ESPORTS
Cortina torna a fer mal
Ivan Álvarez
Jocs "difícils" en fons
En el cas de l’esquí de fons el balanç no és tan positiu, i és que la delegació va quedar ja tocada abans gairebé de començar amb la renúncia d’Irineu Esteve per les males condicions físiques que arrossega i que l’estan fent tenir una temporada més que complicada. De la seva banda, Gina del Rio va debutar en uns Jocs Olímpics amb una 35a posició a la darrera cursa (la millor de la història nacional de l’esquí de fons femení en uns Jocs), els 10 quilòmetres individuals, un 47è a l’esprint i un 44è a l’esquiatló. Sobre aquests resultats, el director de la secció d’esquí de fons de la federació, Xabier del Val, va afirmar que “crec que, de manera global, han estat uns Jocs difícils, on potser no hem fet els resultats que ens podíem haver marcat a inici de curs”.
“No hem fet els resultats que ens podíem haver marcat a inici de curs”
ESPORTS
Cara (agredolça) i creu
Marc Basco
Entrant en detall, Del Val va destacar sobre Del Rio que “han estat els seus primers Jocs, és molt jove i l’objectiu era debutar, aprendre i agafar experiència, i crec que això ho hem fet, segur”, i va admetre que “hi ha hagut curses dures, sobretot les dues primeres amb estil clàssic crec que van ser una mica per sota del que ella pot fer”. Sobre la darrera, on ja va arribar tocada físicament per un constipat que no la va permetre estar al cent per cent, va destacar que “va assolir un lloc 35 que penso que s’ha de valorar per la seva joventut i per com havien anat les dues curses prèvies”. Per últim, sobre Irineu Esteve, va explicar que “vam intentar treballar a contrarellotge per salvar els Jocs” a més de cloure que “es va decidir no participar per què la condició física no li permetia lluitar pels seus objectius”.
DIUMENGE
Els Jocs Olímpics d’hivern de Milà-Cortina d’Ampezzo posaran diumenge el punt final a dues setmanes de competició amb la cerimònia de cloenda que es farà a l’Arena di Verona, històric amfiteatre, en un acte que no comptarà ja amb representants de la delegació nacional. Els atletes han anat tornant al país o s’han desplaçat per seguir amb els entrenaments de cara a les futures competicions, mentre que en àmbit institucional tampoc hi serà el president del Comitè Olímpic Andorrà, Xavier Espot Miró, que també ha tornat ja a Andorra.