ESQUÍ ALPÍ
Cande Moreno, intervinguda del dit polze a Tolosa
Cande Moreno va ser operada dijous a Tolosa per la lesió que va fer-se durant la cursa de descens dels Jocs Olímpics de Milà-Cortina d’Ampezzo. Després de la greu caiguda que va patir, l’esquiadora va trencar-se el lligament creuat anterior i el lligament lateral intern de la cama esquerra, a més de fer-se mal també al lligament colateral cubital del polze. L’esquiadora de la FAE va ser intervinguda a la ciutat francesa i, segons va explicar el metge de la FAE (Federació Andorrana d’Esquí), Bernat Escoda, la intervenció va consistir en la reparació d’aquest lligament de la mà, i la previsió és que estigui gairebé recuperada en unes setmanes.
Cande Moreno haurà de passar també pel quiròfan el 12 de març per sotmetre’s a una intervenció per reparar les lesions al lligament encreuat anterior i també al lateral intern, i també per analitzar i fer una exploració al menisc per establir l’estat. En un primer moment, el lligament lateral intern no s’havia d’operar, però finalment també s’haurà de fer a la intervenció programada a mitjans de març.
La intenció és que arrenqui el proper curs amb normalitat
L’esquiadora porta d’ençà que va arribar al país procedent dels Jocs amb treball de fisioteràpia amb l’objectiu de millorar l’estat del múscul i abaixar la inflamació fins al màxim perquè la intervenció al genoll es pugui fer amb les millors condicions. La previsió, segons va comunicar la Federació Andorrana d’Esquí en el seu moment, és que hagi d’estar uns sis mesos de baixa, i la voluntat és que pugui arribar a fer la segona de les estades de pretemporada a Sud-amèrica amb l’objectiu de poder arrencar la temporada 2026-2027 de competició als voltants del novembre amb certa normalitat.