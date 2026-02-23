Triomf de Palmitjavila i Olm a l’Andorra Skimo

ESQUÍ DE MUNTANYA
Oriol Olm i Max Palmitjavila van imposar-se a la general de l’Skimo 10, categoria reina de la Dynafit Andorra Skimo que va posar ahir el punt final a la novena edició de la prova i que va comptar amb prop de 400 participants. Els integrants de l’equip nacional d’esquí de muntanya de la FAM (Federació Andorrana de Muntanyisme) van vèncer a la segona etapa igual que havien fet a la primera, i van ser els guanyadors globals per davant d’Albert Ballús i Martí Lázaro, segons, i de Louis Dumas i Lucas Mouret, tercers. A la competició mixta, la victòria va ser per a Clàudia Tremps i Joan Ferrer, amb Tereza Rudolfova i Tomas Petrecek, i Lea Ancion i Gaetan Desse completant les posicions de podi, mentre que en dones van vèncer Sílvia Puigarnau i Roser Español, amb Sandra Almeida i Mònica Casas segones.
Joel Vila i Marc Mallarach van vèncer a la general de l'Skimo 8
Pel que fa a la general de l’Skimo 8, Joel Vila i Marc Mallarach van proclamar-se campions de la segona etapa per davant d’Enric Bosch i Albert Masana, i Adrià Mesalles i Dirk Fumadó. Per últim, Joan Lluch va guanyar l’Skimo 2, i Marc i Àlex Saura l’Skimo 4.
