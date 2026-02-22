ESQUÍ DE MUNTANYA
Palmitjavila i Olm lideren l’Andorra Skimo
Tremps i Ferrer manen en mixt, i Puigarnau i Español en dones
Oriol Olm i Max Palmitjavila lideren l’Skimo 10 (categoria reina) de la Dynafit Andorra Skimo després de la primera jornada de competició. Els integrants de l’equip nacional d’esquí de muntanya de la FAM (Federació Andorrana de Muntanyisme) van ser més ràpids al traçat de 20 quilòmetres i 1.500 metres de desnivell positiu amb un temps d’1 h 48’54”, superant en poc més de mig minut la parella formada per Albert Ballús i Martí Lázaro, i en prop d’un minut a Louis Doumas i Lucas Mouret. Les dones més ràpides van ser les que disputaven la competició mixta, amb triomf de Clàudia Tremps i Joan Ferrer, seguits per Lea Ancion i Gaetan Desse, i per Tereza Rudolfova i Tomas Petrecek. Pel que fa a la cursa femenina, les vencedores van ser les Fieres de la Seu, Sílvia Puigarnau i Roser Español, amb Mònica Casas i Sandra Almeida acabant en segona posició.
Durant la jornada d’ahir va disputar-se també la primera etapa de l’Skimo 8, on van imposar-se Joel Vila i Marc Mallarach en homes, i Aïda Santesmasses i Miquel Malagarriga en mixt, mentre que a l’Skimo 6, només amb una etapa, el triomf va ser per a Lleïr Moreno i Marc Masana, amb Arnaud Veck i Georgina Morente guanyant en mixt, i Anna Canals i Anna Planella fent-ho en femení.
Aquesta novena edició de la Dynafit Andorra Skimo compta amb la participació de prop de 400 esquiadors de muntanya, i la competició es tancarà avui amb la segona etapa de l’Skimo 10 i l’Skimo 8, i la disputa també de les curses Skimo 4 i Skimo 2, en tots els casos amb final de jornada a l’estació d’Ordino Arcalís.