ESQUÍ DE MUNTANYA
Prop de 400 inscrits a la novena edició de l’Andorra SKimo
El país acollirà aquest cap de setmana prop de 400 participants en la novena edició de la Dynafit Andorra Skimo, una de les cites consolidades del calendari d’esquí de muntanya al país. La prova es disputarà entre avui i demà amb diferents recorreguts adaptats a diverses distàncies i categories, que transcorren per zones d’arreu del país. Totes les curses tindran inici a l’aparcament del Puntal de Sorteny i final a Ordino Arcalís, en un any amb canvis de traçat per la gran quantitat de neu.
La competició reunirà esportistes nacionals i internacionals, amb alta presència d’inscrits espanyols i francesos, però també de punts com el Canadà o la República Txeca. A més de formar part de la MoraBanc Copa d’Andorra d’esquí de muntanya, l’Andorra Skimo comptarà també pel calendari de la FEEC (Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya) en categoria Open, així com per la Coupe des Pyrénées.