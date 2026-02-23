FUTBOL
Tres punts de patiment
L’FC Andorra trenca la mala dinàmica i s’imposa al Saragossa
Diu la dita que qui juga amb foc s’acaba cremant. Però les dites no sempre es compleixen. Només fa falta veure el partit d’ahir de l’FC Andorra amb el triomf per 2-1 davant del Saragossa. Perquè és incomprensible com després de fer la primera meitat que va fer l’equip, i com es va quedar amb un jugador més a l’inici de la segona part, l’FCAndorra va acabar patint i demanant l’hora contra possiblement el pitjor conjunt que ha passat pel Nou Estadi de la FAF aquesta temporada, i que ocupa la darrera posició a la classificació de la Segona Divisió. Per sort per als tricolors, però, i tot i estar massa a prop de la foguera ahir per molts moments (més per demèrits propis i la tensió i els nervis per la mala dinàmica que no pas per les virtuts d’un rival que tenia flaire a Primera RFEF), els de Carles Manso van poder-se salvar i van sumar tres punts vitals per agafar aire a la part baixa de la classificació. Perquè després de cinc partits sense guanyar (comptant el duel de Copa Catalunya davant del Barça B), l’equip va ser capaç de tornar a endur-se una victòria tan patida com necessària davant d’un rival directe (amb el que estava costant superar als equips que lluiten per la permanència a casa) i tornar a obrir un petit forat de tres punts respecte a les posicions de descens en una zona calenta que marca ara el Valladolid.
L’FC Andorra va patir, va passar-ho malament en molts moments a la represa, va jugar malament i poruc a la segona meitat i qui menys qui més veia venir que els visitants acabaríen empatant, com a mínim, malgrat estar amb un menys i semblar uns cadets a la primera meitat vista la superioritat tricolor. Però al final, i més quan estàs en una situació així, el que s’ha de fer és guanyar, i és el que va fer ahir l’equip de Carles Manso. Perquè per molt que des del club a la prèvia es descartés l’adjectiu de final per aquest duel, la realitat és que sí que ho era, jugant davant dels teus contra l’últim en un duel en què una derrota et podia deixar en posicions de descens. I al final, les finals, valgui la redundància, no es juguen, es guanyen. I això és el que va fer ahir FC Andorra, guanyar.
Gairebé una final
I si ho va fer va ser sobretot gràcies a Josep Cerdà, força irregular aquesta temporada, però que ahir va decidir el partit amb dues genialitats abans de la mitja hora de joc. La primera, una excelsa jugada individual on va deixar asseguts a tres rivals, i la segona, una bona rematada de cap a la sortida d’un córner quan la defensa local va deixar-lo totalment sol a la frontal de l’àrea petita. La golejada al descans hauria pogut ser d’escàndol després d’una de les millors primeres meitats de l’equip, però l’equip va topar-se amb la falta d’efectivitat. I ahir, malgrat la falta d’efectivitat i jugar amb foc a la represa, els tricolors van poder celebrar.
Ja falten tres punts menys per assolir l’objectiu, i l’equip tindrà ara una setmana llarga i no jugarà fins dilluns vinent al camp del Còrdova.
Les entrades de la discòrdia
La polèmica de les entrades per als aficionats del Saragossa al duel contra l’FC Andorra va viure un nou capítol ahir. I és que alguns aficionats del conjunt aragonès van queixar-se per les xarxes socials que se’ls havia impedit l’entrada al Nou Estadi de la FAF. L’edició del Diari de divendres explicava la problemàtica que hi havia hagut i les queixes arribades des de Saragossa pel preu dels tiquets (50 euros) i perquè s’havia restringit la venda a nacionals, primer, i residents a Andorra, després. I al lloc web.
Un cop vist això, un aficionat del Saragossa resident, va oferir-se per comprar les entrades i posteriorment passar-les als aficionats, fet que podria ser qualificat de revenda. I precisament ell va ser qui va denunciar a les xarxes que l’FC Andorra no va deixar-lo entrar al camp “emparant-se en el dret d’admissió”, a més d’assegurar que una cinquantena de persones vingudes de Saragossa no “havien pogut entrar-hi”. L’aficionat argumentava que les entrades s’havien comprat legalment malgrat que l’FC Andorra havia explicat que només es vendrien a nacionals i residents. La indignació aragonesa a les xarxes, i no només pel mal partit del seu equip, va anar creixent, i la polèmica de les entrades va viure un nou (qui sap si el darrer) capítol.