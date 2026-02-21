REPORTATGE
Les entrades de la discòrdia
L’afició del Saragossa critica el preu establert per al duel de demà i els pocs tiquets entregats pels tricolors.
L’FC Andorra disputa demà al Nou Estadi de la FAF un partit que és gairebé una final davant del Saragossa (16.15 hores) en un duel en què la tensió ja ha arribat abans d’hora pel preu de les entrades. I és que l’afició aragonesa s’ha mostrat indignada, especialment a les xarxes socials, pel cost dels tiquets a la zona de graderia visitant, establert pel club tricolor en 50 euros. L’entitat manya va anunciar el 13 de febrer que disposaria de 140 bitllets i del preu, i això va provocar la indignació de part dels aficionats del club de la capital aragonesa, que van queixar-se per aquest cost, un enrenou que va provocar que l’endemà el Saragossa anunciés que “el club, la plantilla i el cos tècnic sufragarien les entrades per a la grada visitant com a mostra d’agraïment a la fidelitat dels saragossistes”, una mesura agraïda pels aficionats i que va despertar l’interès per obtenir més entrades.
La venda es va restringir només a nacionals i residents
Però la polèmica no va quedar-se aquí, i és que ja abans d’aquest enrenou pel preu, l’FC Andorra només venia tiquets al seu lloc web a nacionals i residents emparant-se en motius de seguretat, una decisió que s’ha pres ja en altres partits com en la visita de l’Espanyol quan l’equip jugava a l’Estadi Nacional en l’anterior etapa del club a la Segona Divisió del futbol espanyol. Una decisió que no va agradar a Saragossa, ja que molts espectadors volien comprar les entrades pel seu compte i desplaçar-se al Principat per viure un partit vital per als dos equips. Alguns van provar totes les peripècies possibles com l’ús de VPN (mecanisme que situa a l’usuari a internet en una altra ubicació de la real) per tal d’obtenir les entrades, per saltar-se el missatge d’”aquest esdeveniment té restringida la venda per l’organitzador”, però ni així. I fins i tot algun resident al país que és de Saragossa es va oferir per xarxes socials per comprar entrades als seus companys d’equip, una pràctica que depèn de com fins i tot podria qualificar-se com a revenda. Al final de tot plegat, ahir mateix al matí, l’FC Andorra-Saragossa va desaparèixer de la plataforma de venda d’entrades de l’entitat tricolor sota el missatge “no hi ha esdeveniments properament”. Tot plegat, sense recordar que l’entitat aragonesa va entregar un total de zero entrades al club tricolor al partit de la primera volta al·ludint que l’estadi temporal no té grada visitant. Que guanyi el millor.