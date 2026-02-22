FUTBOL
Gairebé una final
L’FC Andorra rep el Saragossa en un nou duel clau en cerca de la permanència
L’FC Andorra rep aquesta tarda el Saragossa (16.15 hores, Nou Estadi de la FAF) en un partit que si no és una final, poc li falta. Perquè l’equip arrossega cinc partits seguits sense guanyar i quatre derrotes consecutives (comptant també el partit de Copa Catalunya contra un equip de Segona RFEF), perquè té ja només un punt de marge respecte al descens, perquè rep un rival directe, i perquè arrossega unes sensacions dolentes més enllà de moments puntuals com el bon joc en molts instants a Almeria. Però l’equip no guanya, i al final això va de guanyar i de sumar punts, i els tricolors necessiten endur-se’n tres aquesta tarda si no volen complicar-se encara més la vida i la seva permanència una temporada més al futbol professional espanyol.
“És evident que és un partit important perquè al final som dos equips de la part baixa”
“En aquest tram final de temporada hem de ser més robustos i acabar les situacions”
Malgrat tot això, el tècnic de l’FC Andorra, Carles Manso, va evitar parlar de final tot i admetre la importància del partit i va destacar que “creiem que la paraula final encara ha d’abarcar una miqueta més, ha de ser un partit definitiu i creiem que no ho és perquè encara en falten 16”, a més d’afegir que “és evident que és un partit important perquè al final som dos equips de la part baixa, i ens juguem el gol average que és un tema important”. L’entrenador català va referir-se també al fet de fer-se fort a casa, una circumstància que li està costant als tricolors, sobretot davant de rivals directes, i per això va afirmar que “a casa és on ens hem de fer forts perquè portem més punts a fora que aquí i és un tema també important per donar a l’afició motius perquè aconsegueixin venir i ens donin el suport que necessitem”. Per últim, va cloure que “la nostra afició és molt important i necessitem veure un estadi el més ple possible perquè ens ajuda”. Els tricolors tindran les absències de Manu Nieto i Calvo per lesió, i la de Carrique per sanció que obre una incògnita al lateral dret vist el baix rendiment de Petxa.
“A casa és on ens hem de fer forts perquè portem més punts a fora que aquí”
“Hem de sumar de tres en tres i anar-hi des de l’inici, però encara amb un punt més d’urgència”
Al davant hi haurà el Saragossa, que arriba en posicions de descens i amb una situació complicada amb fins a nou baixes per lesió (Keidi, Pomares, Guti, Moya, Bakis, Kodro, Saidu, Tachi i Radovanovic) i el seu tècnic, Rubén Sellés, va destacar que “en aquest tram final de temporada s’ha de ser més robustos i acabar les situacions. Hem de sumar de tres en tres i hem d’anar-hi des de l’inici, però encara amb un punt més d’urgència” i va destacar també que “crec que la precisió ha estat un element que ens ha privat en moments de la victòria i hem de ser més precisos en tot allò que fem”.