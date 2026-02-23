Futbol
El Saragossa lamenta que l'FC Andorra denegués l'accés a 50 aficionats amb entrada
El club aragonès oferirà als afectats una invitació per a un dels sis pròxims partits de l’equip
El Reial Saragossa ha lamentat en un comunicat que prop de 50 aficionats no poguessin accedir al partit disputat aquest diumenge passat contra l’FC Andorra al Nou Estadi de la FAF d’Encamp. Tal com ha explicat el Diari i segons notifica el club aragonès, els seguidors havien adquirit les entrades fora del contingent de 140 localitats facilitades per l’entitat andorrana i es van trobar amb la cancel·lació dels tiquets just abans de l’inici del duel. El Saragossa assegura que va tenir coneixement de la situació instants abans del partit i que va fer gestions perquè els seus aficionats poguessin entrar al recinte. Tot i això, l’FC Andorra va argumentar que l’anul·lació responia a un suposat cas de revenda i es va acollir al dret d’admissió.
El club aragonès ha expressat el seu malestar pel perjudici ocasionat als seguidors desplaçats, que no havien estat informats prèviament de la cancel·lació, i que havien assumit el cost del viatge sense poder presenciar l’enfrontament. Com a compensació, el Saragossa oferirà als afectats una invitació per a un dels sis pròxims partits de l’equip, tant a casa com a domicili, i es posarà en contacte individualment amb cada un per gestionar les entrades.
