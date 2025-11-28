Andorra la Vella
Joan Laporta destaca els vincles entre el Barça i Andorra
El president blaugrana ha visitat la capital aquest divendres
Joan Laporta ha iniciat aquest divendres la seva visita a Andorra la Vella amb una primera aturada marcada per la recuperació de l’escultura “Gol”, de Pilar Riberaygua, a l’estadi Comunal Joan Samarra. El president blaugrana ha estat rebut pel cònsol major, Sergi González, per la cònsol menor, Olalla Losada, pel president de la Penya Blaugrana, Eduard Ribó, i per Anna i Esther Riberaygua, germanes de l’autora de l’obra. González ha recordat que “a la capital es respira barcelonisme” i que, per als qui van créixer veient-hi entrenar Maradona o Schuster, “tenir aquí els jugadors del Barça era un somni”.
Laporta ha subratllat els vincles “històrics, geogràfics, culturals, lingüístics i barcelonistes” entre el club i el país, i ha remarcat que Andorra és “el país amb més socis per habitant del món”, amb 801 abonats. També ha elogiat la trajectòria de la Penya, que farà 65 anys, i ha celebrat el retorn de l’escultura de Pilar Riberaygua com “un autèntic epicentre del barcelonisme a Andorra”. La delegació barcelonista —amb Josep Ignasi Macià, Enric Masip i Jordi Finestres— ha visitat posteriorment casa comuna abans d’un dinar amb empresaris del país.
La jornada es tancarà a les 17.30 h, a la sala Green Box d’UNNIC, amb una trobada de Laporta amb socis i aficionats coincidint amb la presentació de Principat Blaugrana el llibre del periodista Àlex Terés i que recull els històrics vincles entre el Barça i Andorra.