Andorra la Vella

Joan Laporta destaca els vincles entre el Barça i Andorra

El president blaugrana ha visitat la capital aquest divendres

Els representants del comú d'Andorra la Vella amb el president del Barça, Joan Laporta.

Els representants del comú d'Andorra la Vella amb el president del Barça, Joan Laporta.Comú d'Andorra la Vella

Ivan Álvarez
Publicat per
Ivan Álvarez

Creat:

Actualitzat:

Joan Laporta ha iniciat aquest divendres la seva visita a Andorra la Vella amb una primera aturada marcada per la recuperació de l’escultura “Gol”, de Pilar Riberaygua, a l’estadi Comunal Joan Samarra. El president blaugrana ha estat rebut pel cònsol major, Sergi González, per la cònsol menor, Olalla Losada, pel president de la Penya Blaugrana, Eduard Ribó, i per Anna i Esther Riberaygua, germanes de l’autora de l’obra. González ha recordat que “a la capital es respira barcelonisme” i que, per als qui van créixer veient-hi entrenar Maradona o Schuster, “tenir aquí els jugadors del Barça era un somni”. 

Laporta ha subratllat els vincles “històrics, geogràfics, culturals, lingüístics i barcelonistes” entre el club i el país, i ha remarcat que Andorra és “el país amb més socis per habitant del món”, amb 801 abonats. També ha elogiat la trajectòria de la Penya, que farà 65 anys, i ha celebrat el retorn de l’escultura de Pilar Riberaygua com “un autèntic epicentre del barcelonisme a Andorra”. La delegació barcelonista —amb Josep Ignasi Macià, Enric Masip i Jordi Finestres— ha visitat posteriorment casa comuna abans d’un dinar amb empresaris del país.

La jornada es tancarà a les 17.30 h, a la sala Green Box d’UNNIC, amb una trobada de Laporta amb socis i aficionats coincidint amb la presentació de Principat Blaugrana el llibre del periodista Àlex Terés i que recull els històrics vincles entre el Barça i Andorra.

tracking