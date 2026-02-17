REPORTATGE
La derrota contra el València va deixar més dubtes que el mateix marcador. El MoraBanc busca ara reconstruir-se aprofitant l’aturada
Una derrota com la patida contra el València, i amb una imatge tan trista, no té excuses que serveixin ni estadístiques que maquillin. El pavelló Toni Martí va ser l’escenari d’una caiguda que va anar més enllà del marcador, ja que el MoraBanc no només va perdre, sinó que es va mostrar fràgil, superat i lluny d’aquell equip que, molts cops, havia fet de la resistència una bandera. I això, més que el resultat, és el que realment cou.
Marc Basco
El tècnic Zan Tabak no s’hi amaga. “Ara he d’intentar aixecar l’equip. Hem de trobar solucions, perquè vam tenir poca capacitat de reacció i el València ens va superar del tot”, va admetre. El croat havia insistit des del primer moment que la permanència passava per cargolar la defensa, però contra un dels millors equips d’Europa, la teoria es va esquerdar quan les cames van deixar de respondre i la convicció es va diluir. “No existeix la fórmula màgica, som el que som, hem d’estar units, resetejar i mantenir el cap fred”, però també va deixar anar una frase que retrata el moment: “Si no estem tots junts no ho aconseguirem”, en referència als aficionats que van començar a desfilar abans d’hora. Rafa Luz també parlava: “No hem estat sòlids com altres vegades i ens hem equivocat en coses fàcils. Hem tocat una mica de fons i fa mal perquè ho estàvem fent bé”. El base va insistir que “la imatge que hem mostrat no és cap excusa”. En la mateixa línia, Okoye admet que l’equip va perdre el control quan va arribar l’adversitat i que cal aprendre d’aquesta experiència. “No hem seguit el pla de partit. És molt important, sobretot quan jugues contra un equip com aquest, que surtis concentrat. I crec que ho hem fet però quan ens hem trobat amb la situació coll amunt hem perdut una mica el control del que volíem fer”. Finalment, Aaron Best apunta que “no, no ho hem fet bé. Hem de girar full, mantenir-nos units i millorant”. La plantilla tricolor obre aquesta tarda (18.00 h) les portes del pavelló en una sessió d’entrenament que vol ser una crida a files en plena aturada per la Copa i les finestres FIBA. Serà una oportunitat per retrobar l’escalf, per recompondre el vincle i per començar a reconstruir-se.
