Test exigent abans de l’aturada
El MoraBanc Andorra rep el València Basket a la recerca del sisè triomf
Partit dels grans per al MoraBanc Andorra, que rep aquest migdia (12.30 hores) el València Basket, un dels equips més en forma, ja no només de la Lliga ACB, sinó d’àmbit europeu. El d’avui serà el darrer duel abans de l’aturada per la Copa del Rei i les finestres FIBA i, malgrat la dificultat, un triomf, el sisè del curs, tranquil·litzaria els ànims per afrontar aquests 20 dies sense bàsquet per als tricolors. El MoraBanc tindrà la baixa de llarga durada de Xavier Castañeda, i s’haurà de veure si finalment pot jugar Kyle Kuric, mentre que per als valencians, el tècnic Pedro Martínez va confirmar ahir les baixes per lesió de Matt Costello, i de l’exjugador tricolor Jean Montero.
“Hem de minimitzar punts del rebot ofensiu, dels contracops i dels uns contra uns”
Kuric podria reaparèixer diumenge contra el València
Marc Basco
Sobre el duel davant del conjunt valencià, el tècnic tricolor, Zan Tabak, va destacar que “contra els equips grans, per mi és complicat igualar la intensitat perquè són equips d’Eurolliga” i va agregar que “hem de minimitzar punts del rebot ofensiu seu, dels contracops i dels uns contra uns, tot el que no inclou els conceptes tàctics”. A més, l’entrenador del MoraBanc va destacar que “utilitzant d’exemple el partit a Màlaga, en els moments crucials de partits, ells pugen línies i la seva intensitat, i nosaltres no podem organitzar el joc”, a més d’afegir que “en moments així cometem el que jo dic punts del no res, perquè pràcticament nosaltres els regalem els punts perquè marxen en una contra, cometem un error o fem dos tirs lliures quan no s’han de fer”. Tabak va desfer-se també en elogis cap al València Basket i el seu tècnic Pedro Martínez, i va declarar que “tinc molt respecte per ell perquè segueix fidel a la seva idea des del primer dia fins ara, i a més, a mi em sembla que hi ha molts equips d’Europa que estan influïts per aquest joc”, i no va voler valorar si la proximitat de la Copa del Rei que es juga la setmana vinent a València podrà afectar el conjunt taronja.
“Quan venia aquí era un viatge i partit difícil, i tots junts hem de fer que per al rival segueixi així”
Per últim, Tabak va fer també una crida a l’afició i va manifestar que “quan venia a jugar aquí era un viatge i partit difícils, i tots junts hem de fer que, per al rival, segueixi sent així”, a més de mostrar-se agraït per la rebuda al seu primer partit.
La llanxa quasi arriba a port
