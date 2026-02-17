JOCS OLÍMPICS D'HIVERN
El gran dia de Xavi Cornella
L’andorrà acaba 21è a l’eslàlom de Bormio i signa el millor resultat masculí andorrà de la disciplina en uns Jocs
A Bormio, entre pals que exigien més cap que instint, Xavi Cornella va escriure una de les pàgines més rellevants de l’esquí andorrà en una cita olímpica. El jove esquiador va acabar en el 21è lloc a l’eslàlom dels Jocs Olímpics d’Hivern de Milà i Cortina amb un temps total de 2’01”96, signant el millor resultat masculí de la història del país en aquesta disciplina en uns Jocs.
L’or el va recollir el suís Loïc Meillard (1’53”61), amb la plata per a l’austríac Fabio Gstrein (+0”35) i el bronze per al noruec Henrik Kristoffersen (+1”13). Però en clau andorrana, la mirada estava posada en el dorsal 44. La primera mànega va ser una trampa monumental, amb una cinquantena d’esquiadors que en van quedar fora, entre ells noms com el brasiler Lucas Pinheiro Braathen –recent campió olímpic de gegant–, l’austríac Manuel Feller, el francès Paco Rassat o l’italià Alex Vinatzer. Cornella va saber sobreviure al caos amb intel·ligència i va baixar en 1’03”01, situant-se 24è després dels ajustaments posteriors, una posició clau per afrontar la segona baixada amb pista neta i sense renunciar al top 20. I allà va arribar la recompensa, amb llum, millor visibilitat i un traçat més llegible, l’andorrà va atacar sense especular, amb confiança, i gaudint del moment. Fins i tot va ser líder provisional i va poder assaborir durant uns instants la cadira del primer classificat, en una imatge que, de ben segur, guardarà fins a l’eternitat. “De l’1 al 10 estic un 15 de content. És un dia que ni en els millors dels somnis hauria pogut esperar”, va explicar Cornella. que va assegurar estar “molt content de l’experiència, sobretot de la segona baixada, de poder-me seure a la cadira de líder, que això no passa cada dia, i supercontent”. A la segona mànega va recuperar tres posicions i es va quedar a només 2”07 del millor temps parcial, que va marcar l’austríac Fabio Gstein, medalla de plata. “La primera mànega ha sigut molt complicada, ja s’ha vist que així ho seria i s’havia de ser intel·ligent… no volia fer un DNF a la primera mànega. A la segona ha sigut molt millor mànega, m’he quedat a prop dels primers i estic supercontent del dia”, va rematar Cornella.
“De l’1 al 10 estic un 15 de content. Ni en el millor dels meus somnis ho hauria pogut esperar”
Super Vidosa
La 21a plaça facturada per Xavi Cornella supera la 27a que va aconseguir Roger Vidosa a Torí 2006 i es converteix en el millor registre masculí andorrà en eslàlom olímpic. Un registre que segueix al darrere de la 19a posició de Vicky Grau a Nagano 1998 en categoria femenina.
“He acabat molt content de l’experiència i de podet seure per uns instants a la cadira de líder”