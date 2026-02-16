JOCS OLÍMPICS D'HIVERN

Xavi Cornella entra en acció als Jocs amb un exigent eslàlom

L’andorrà afronta la primera experiència olímpica i després d’entrenar amb l’equip d’Àustria

Espot Miró, Cornella, Cabanes i Coma a Bormio.

Espot Miró, Cornella, Cabanes i Coma a Bormio.FAE

Ivan Álvarez
Publicat per
Ivan Álvarez
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Xavier Cornella entra avui en escena a l’eslàlom dels Jocs de Milà-Cortina, en el que serà el seu debut olímpic. L’andorrà sortirà amb el dorsal 44 en una cursa que començarà a les 10.00 hores amb la primera mànega, mentre que la segona està prevista per a les 13.30 h. Després del 10è lloc de Joan Verdú al gegant de dissabte, Bormio tornarà a viure protagonisme tricolor amb una nova oportunitat per a l’esquí alpí masculí.

“És el primer cop que soc a uns Jocs i és un extra de nervis, però m’ho prenc amb motivació”Xavi Cornella, Esquiador de la FAE

Cornella arriba a la cita després d’uns dies d’entrenament a la pista annexa a l’escenari de competició, on ha compartit sessions amb l’equip d’Àustria. Les sensacions han estat positives, amb un esquí sòlid i ràpid i amb cronos competitius. “Representar Andorra és un extra de nervis, és la primera vegada que estic a uns Jocs, però ens ho prenem amb confiança i molta motivació”, va assegurar. L’esquiador va destacar que aquesta temporada ja ha complert amb l’objectiu de millorar els punts FIS, fet que li ha permès competir més alliberat. “Aquest any noto que estic esquiant molt bé. Ja he fet la feina dels punts FIS i això m’ha tret un pes de sobre”, va explicar Cornella. L’esquiador coneix la pista de Bormio d’anteriors curses i va valorar el traçat, amb un mur inicial exigent i un segon tram més pla amb canvis de ritme. “Estic aquí per gaudir l’experiència i donar-ho tot”, va cloure.

LA FIS VALIDA LA PISTA ÀLIGA PER A LA COPA DEL MÓN FEMENINA

La pista Àliga del Tarter va rebre el vistiplau de la FIS després de superar l’snow control previ a la Copa del Món femenina de finals d’aquest mes. Les mostres recollides en quatre trams del traçat van acreditar uns valors de densitat i granulometria òptims per acollir les proves de descens i supergegant dels dies 27, 28 de febrer i 1 de març. Amb la validació feta, els preparatius s’intensifiquen i la setmana vinent França, Estats Units, Suïssa, Itàlia i Andorra s’entrenaran a Grandvalira per preparar la cita. El director de cursa, Santi López, va liderar el test acompanyat del cap de pista, Oriol Cusidó, el cap de màquines, Robert Lindsey i el secretari general, Marc Mitjana, amb la supervisió de Jordi Pujol en representació de la FIS.
