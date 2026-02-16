JOCS OLÍMPICS D'HIVERN
Xavi Cornella entra en acció als Jocs amb un exigent eslàlom
L’andorrà afronta la primera experiència olímpica i després d’entrenar amb l’equip d’Àustria
Xavier Cornella entra avui en escena a l’eslàlom dels Jocs de Milà-Cortina, en el que serà el seu debut olímpic. L’andorrà sortirà amb el dorsal 44 en una cursa que començarà a les 10.00 hores amb la primera mànega, mentre que la segona està prevista per a les 13.30 h. Després del 10è lloc de Joan Verdú al gegant de dissabte, Bormio tornarà a viure protagonisme tricolor amb una nova oportunitat per a l’esquí alpí masculí.
“És el primer cop que soc a uns Jocs i és un extra de nervis, però m’ho prenc amb motivació”
Cornella arriba a la cita després d’uns dies d’entrenament a la pista annexa a l’escenari de competició, on ha compartit sessions amb l’equip d’Àustria. Les sensacions han estat positives, amb un esquí sòlid i ràpid i amb cronos competitius. “Representar Andorra és un extra de nervis, és la primera vegada que estic a uns Jocs, però ens ho prenem amb confiança i molta motivació”, va assegurar. L’esquiador va destacar que aquesta temporada ja ha complert amb l’objectiu de millorar els punts FIS, fet que li ha permès competir més alliberat. “Aquest any noto que estic esquiant molt bé. Ja he fet la feina dels punts FIS i això m’ha tret un pes de sobre”, va explicar Cornella. L’esquiador coneix la pista de Bormio d’anteriors curses i va valorar el traçat, amb un mur inicial exigent i un segon tram més pla amb canvis de ritme. “Estic aquí per gaudir l’experiència i donar-ho tot”, va cloure.