ESQUÍ ALPÍ
Podi de Xavi Cornella abans d’afrontar els Jocs
L’andorrà va signar la tercera plaça al segon eslàlom d’Alpensia
Xavi Cornella va signar una destacada actuació en el segon eslàlom de la Far East Cup, disputat a Corea del Sud, en aconseguir una tercera posició que li va permetre sumar 24,30 punts FIS, un registre especialment valuós de cara a la temporada vinent. L’andorrà va completar la cursa amb un temps d’1’40”91, quedant a 1”28 del vencedor, el coreà Donghyun Jung (1’39”63), i a 0”69 del segon classificat, el noruec Sebastian Hagan (1’40”22). Tot i que la puntuació FIS no millora el seu rànquing actual, el resultat pren una importància especial pel canvi de normativa, que farà que aquests punts tinguin un impacte positiu en la configuració de la pròxima campanya. Cornella, d’aquesta manera, afrontarà amb bones sensacions la participació en els Jocs Olímpics de Milà, amb l’eslàlom del dia 16. Per la seva banda, Bartumeu Gabriel va acabar en l’onzena posició, amb un crono d’1’41”86, a 2”23 del guanyador. L’andorrà va completar una cursa correcta, tot i quedar fora del Top 10 en una jornada marcada per marges molt ajustats i un traçat tècnic.
ESPORTS
Xavi Cornella completa la delegació dels Jocs
Redacció
Cancela·lada per la neu la Copa d’Europa femenina de Sarntal
Supergegant cancel·lat
D’altra banda, el segon supergegant de la Copa d’Europa femenina de velocitat a Sarntal (Itàlia) va quedar cancel·lat per la quantitat de neu caiguda. Així, Cande Moreno –que va fer podi al primer– i Jordina Caminal ja centren totes les energies en els Jocs.