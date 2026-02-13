FUTBOL
Mala peça al teler
L’Andorra visita l’Almeria, un dels equips més potents de la lliga, per intentar que canviï la dinàmica
L’FC Andorra visita aquest vespre la UD Almeria (20.30 hores) per intentar capgirar la mala dinàmica, però especialment les pitjors sensacions de les darreres setmanes. I és que des del triomf a Miranda de fa gairebé un mes, l’equip sembla haver fet passes enrere. Aquell dia, de fet, els tricolors ja van salvar-se després d’una mala segona meitat, però la imatge posterior de l’equip ha anat cap a baix, coronant-se amb dues derrotes seguides. Totes aquestes circumstàncies han deixat l’equip amb només dos punts de marge respecte a les posicions de descens, i per això faria bé el conjunt de tornar de la ciutat andalusa amb algun punt al sarró. Però no serà gens fàcil, i és que els almeriencs ocupen posicions de la part alta de la classificació i són un dels candidats a pujar a la Primera Divisió. Per si tot això fos poc, a més, l’FC Andorra tindrà les baixes d’última hora d’Álex Calvo i Manu Nieto, que hauran d’estar un mes i un mes i mig, respectivament, de baixa, després de lesionar-se. El carriler pateix una lesió muscular al bíceps femoral dret, mentre que el davanter centre té un esquinç de grau II del lligament intern del genoll esquerre. A més, tampoc va viatjar Edgar González per la clàusula de la por, ja que el central està cedit per l’Almeria.
“Ells són un equip gran, que vol collar a dalt i que posa la línia defensiva alta”
ESPORTS
L'Andorra vol recuperar la identitat a Almeria
Redacció
Sobre el duel, el tècnic de l’FC Andorra, Carles Manso, va destacar que “hem de saber quina és la importància del partit sense perdre la consciència que al final són tres punts, igual que en el matx amb la Reial Societat B”, i va agregar que “ells són un equip gran, que vol collar a dalt, que posa la línia defensiva molt alta i que és capaç de treure la pilota, així que és possible que sigui un partit de tu a tu”. A més, l’entrenador va afirmar que “hem de ser conscients i estar preparats per passar-ho malament en alguns moments i tenir la maduresa per intentar estar a prop de guanyar els tres punts”.
ESPORTS
L’Almeria enfonsa encara més a l’Andorra (1-2)
Marc Basco
“Hem de ser conscients i estar preparats per passar-ho malament en alguns moments”
Viatge 'mogut'
L’efecte del vent a Catalunya va obligar els tricolors a canviar el pla de viatge, i és que la suspensió de totes les activitats esportives va fer que els tricolors entrenessin ahir a l’Estadi Comunal i no pas al CAR (centre d’alt rendiment) de Sant Cugat, com estava previst en un primer moment. Posteriorment, l’equip va traslladar-se a l’aeroport del Prat i, malgrat la ventada, va poder volar fins a Andalusia per afrontar l’important partit d’aquest vespre.
Álex Calvo i Manu Nieto estaran un mes i un mes i mig de baixa per lesió