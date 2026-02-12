L'Andorra vol recuperar la identitat a Almeria

FUTBOL

L’FC Andorra viatja avui a Almeria per enfrontar-se demà (20.30 hores) a un dels equips més perillosos de la Segona Divisió. Després de les males sensacions de les darreres jornades, l’equip vol fer un pas endavant en un camp complicat. Un pas endavant que passa per recuperar la identitat perduda i és per això que el tècnic, Carles Manso, va destacar que “mirant el partit de la primera volta amb l’Almeria, tot i que al final són sensacions, allà realment ens hi anava la vida en tots els duels”, i va agregar que “volíem anar a fer mal al rival, volíem ser incisius, volíem ser agressius en totes les fases del joc”.

