Futbol
L’Almeria enfonsa encara més a l’Andorra (1-2)
Els tricolors fan ocasions per guanyar amb solvència, però acaben sumant una nova derrota
La situació de l’FC Andorra és cada dia que passa més complicada, i encara més després de la derrota per 1-2 davant de l’Almeria a Encamp. La realitat és que el marcador no reflexa de cap manera el que s’ha vist sobre la gespa perquè els tricolors han tingut ocasions de tots els colors per guanyar, i fins i tot per fer-ho bé, però si tu no la fas entrar al rectangle aquell que té una xarxa i el rival sí que ho fa, doncs acabes llepant, i això és el que li ha passat als tricolors, que sumen ja deu jornades seguides a la lliga sense guanyar, i que viuran una setmana més en llocs de descens a Primera RFEF. De fet, en funció dels marcadors fins i tot podria acabar la jornada cuer a la classificació.
Els tricolors han entrat molt bé al partit, monopolitzant la pilota i mostrant-se profunds, però faltava aquella última acció que ha acabat arribant al minut 10. Després d’una gran sortida de l’Andorra, Carrique ha centrat des de la dreta, però Lautaro, tot sol a la frontal de l’àrea petita i quan ho tenia tot per marcar, ha enviat la seva rematada gairebé al parc de l’Ossa. L’Almeria ha anat pujant línies poc a poc i acostant-se sobretot amb la pilota aturada, i així ha tingut la més clara passada la mitja hora de joc amb un cop de cap de Soko que ha tret Yaako amb una mà espectacular per evitar el 0-1. Aquesta acció ha semblat esperonar els tricolors, que han tornat a tenir el gol, primer en una acció de Lautaro que la defensa visitant ha tret sobre la línia i en una jugada on també hi havia una possible penal a l’atacant de l’Andorra, tot seguit amb un rebuig de Monte en pròpia porteria que s’ha acabat enverinant, i també amb una acció de Nieto que ha sortit fora per ben poc. El duel ha embogit al tram final de la primera meitat i Soko ha tingut el primer pels visitants amb un tir des de la frontal de la petita que ha sortit alt, posteriorment ha estat Arribas qui ha estat a punt de marcar en una acció que ha tornat a evitar Yaako de manera magistral, i l’últim en provar-ho abans del descans ha estat Embarba amb un xut llunyà que ha tret el porter tricolor.
A la represa, l’FC Andorra ha arrencat millor i ha tornat a tenir un parell d’ocasions clares per avançar-se gràcies a Lautaro. La primera, un pèl més complicada, després d’una passada a l’espai de Manu Nieto i amb una rematada final que s’ha estavellat al lateral de la xarxa, però tot seguit, la més clara, també del davanter gallec, que s’ha plantat sol davant del porter després de l’ensopegada d’un defensa, però ha tirat al ninot. Els tricolors mereixien el gol de carrer, però al final, això va de marcar, no de merèixer, i no hi ha hagut manera, però no per falta d’ocasions, perquè anaven caient de tots colors, però no entraven. Com una de Manu Nieto, que s’ha adormit quan ho tenia tot per marcar, o un espectacular tir al pal de Carrique.
L’Almeria ha semblat baixar la seva producció ofensiva, però Déu n’hi do també quan arribava, com amb un tir de Lupy a la frontal de la petita que ha tret Yaako de manera miraculosa. I coses del futbol, quan perdones, ho acabes pagant, i això li ha passat a l’FC Andorra, que ha vist com un tir des de la frontal d’Arribas, situava per davant als visitants, en un capítol més de la història terrorífica de mai acabar que està vivint l’Andorra en els últims mesos. I lluny de reaccionar, el conjunt andalús ha fet el segon en una jugada amb un pèl de fortuna, i es que Arribas ha caçat una pilota morta dins de l’àrea després d’una bona intervenció de Yaako per fer el 0-2 tot sol deixant el duel pràcticament sentenciat. Els tricolors s’han bolcat en busca del miracle, i cert és que han tingut alguna ocasió més, però al final, ha acabat passant el de gairebé sempre, una nova derrota, més enllà del gol de Manu Nieto al temps afegit que ha maquillat el marcador, i d’una ocasió de Jastin per sumar un punt heroic.
Dissabte que ve, nova oportunitat per deixar enrere d’una vegada per totes la mala dinàmica i no seguir enfonsant-se i complicant-se, encara més, la vida.
FITXA TÈCNICA
FC ANDORRA, 0: Yaako; Carrique, Bomba, Gael, Martí Vilà; Molina, Villahermosa, Álvaro M.; Nieto, Lautaro, Minsu.
UD ALMERIA, 2: Andrés F.; Chirino, Nelson Monte, Bonini, Álex Muñoz; Lopy, Gui, Dzodic; Arribas, Soko, Embarba.
CANVIS: Le Normand per Lautaro (73’); Olabarrieta per Álvaro M. (73’); Efe Akman per Bomba (78’); Jastin per Minsu (78’) i Uzkudun per Vilà (92’) –FC Andorra–; Pedro Fidel per Bonini (43’); Thalys per Soko (62’); Puigmal per Gui (62’) i Luna per Embarba (87’) –UD Almeria–.
GOLS: 0-1, Arribas (68’); 0-2, Arribas (79’); 1-2, Manu Nieto (93’).
ÀRBITRE: Rafael Sánchez López (Múrcia).
TARGETES: Grogues a Jastin –FC Andorra–; Nelson Monte i Luna –UD Almería–.
ESTADI: Nou Estadi de la FAF (Encamp), 2.510 espectadors.