Cande afronta la lesió amb optimisme: “Estic amb moltes ganes de començar la recuperació”
Després d’un primer dia “molt dur”, l’esquiadora assegura que afronta el repte amb ganes de tornar encara més forta
Cande Moreno ja es troba a Andorra i ha iniciat el procés de recuperació després de la caiguda que va patir al descens dels Jocs Olímpics que es celebren a Cortina d'Ampezzo. A l’espera de tenir data per a l’operació, l’esquiadora ha explicat en declaracions al Diari d'Andorra que “ara estic ja força bé, el primer dia evidentment va ser un cop molt dur perquè em feia molt mal” i ha agregat que “al dia següent ja estava més tranquil·la perquè al final sé que és part del nostre esport i em deixa tranquil·la que no sigui el primer cop pel genoll”. A més, la velocista ha afirmat que “estic ja amb moltes ganes de començar la recuperació i ansiosa ja de que m’operin”.
Moreno ha destacat també la importància del seu entorn en els primers moments i ha afirmat que “he tingut la sort de que tothom estava allà, el meu equip, els pares o la meva millor amiga, i han estat un recolzament molt gran” a més d’agrair també a “totes les noies de la Copa del Món, que van passar per la Vila Olímpica a saludar-me” i també a “les mostres de suport de molta gent a les xarxes socials”.
Per últim, l’esquiadora ha admès que “quan et passa una cosa així tens dues opcions, estar malament, que al final dificulta molt el camí de tornada, o donar-ho tot per tornar encara millor” i ha clos que “ara ja no vull donar-li voltes perquè són raons per les que hauria d’estar més trista, i al final no em serveix de res”.