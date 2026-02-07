JOCS OLÍMPICS D'HIVERN
Andorra obre els Jocs
La cerimònia inaugural combina música, espectacle i homenatges, i marca el tret de sortida oficial de la cita olímpica
La cerimònia inaugural va servir per donar el tret de sortida oficial als 25è Jocs Olímpics d’hivern, que se celebren a Milà i Cortina d’Ampezzo, des d’ahir fins al 22 de febrer, amb una presència històrica per a Andorra: set esportistes, la delegació més nombrosa mai enviada a uns Jocs d’hivern. El format descentralitzat va permetre que la delegació andorrana estigués present a tots els punts d’interès de la jornada, posant en relleu la importància simbòlica de la cita per a l’esport andorrà i reforçant la idea molt més enllà dels resultats.
“Arribar fins aquí ja és una fita per als nostres esportistes i espero que facin realitat els somnis”
“Poder ser banderer del país és un moment especial i vull donar el màxim a la competició”
A Milà, l’estadi Giuseppe Meazza va concentrar el nucli central de la cerimònia, amb la presència del president del Comitè Olímpic Andorrà (COA), Xavier Espot Miró, i de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, que va destacar el valor de comptar amb una nombrosa delegació: “Haver arribat fins aquí ja és tota una fita per als set esportistes i ara els desitjo que els seus somnis i aquells objectius que s’hagin fixat es facin realitat.” L’espectacle visual i musical es va anar succeint a San Siro, amb Mariah Carey cantant Nel blu dipinto di blu, de Domenico Modugno, mentre un vídeo projectat mostrava un tramvia travessant Milà, conduït per l’expilot de MotoGP Valentino Rossi i recollint ciutadans, inclòs el president de la República Italiana, Sergio Mattarella. La cerimònia va rendir també homenatge a la bandera italiana i a la moda del país, amb models vestides de blanc, verd i vermell, mentre onejava l’emblema nacional. L’himne italià va sonar simultàniament a Milà i Cortina, interpretat per Laura Pausini, visiblement emocionada, amb la presència de Kirsty Coventry, nova presidenta del COI, a la llotja.
“Ha estat una jornada molt especial i ser banderera significa molt per a mi i és emocionant”
Desfilada d'Andorra
A les 20.39 hores va començar la desfilada de les 92 delegacions, amb Grècia encapçalant el recorregut, seguida d’Albània, i poc després va aparèixer Andorra. La delegació es va distribuir segons el format descentralitzat: Joan Verdú a Bormio i Cande Moreno a Cortina d’Ampezzo van exercir de banderers. Verdú va declarar: “Poder ser banderer del país és un moment especial; ara toca centrar-se en la competició i donar el màxim per representar Andorra de la millor manera possible.” Moreno va afegir: “Ha estat un dia especial; ser banderera significa molt per a mi i és molt emocionant veure l’encesa del peveter de Cortina.” Precisament a Cortina, un gest simbòlic va destacar encara més, ja que Cristian Zorzi, skiman de l’equip andorrà i medallista d’or olímpic i mundial, va ser l’últim a entregar la bandera italiana. La cerimònia va combinar solemnitat i espectacle amb ritme i dinamisme, convertint Milà i Cortina en escenaris vibrants on cada moviment reflectia la grandesa i precisió de l’organització.
ESPORTS
S'apuja el teló dels Jocs
Ivan Álvarez
Els atletes andorrans van viure l’ambient amb il·lusió i concentració, aprofitant els primers dies per adaptar-se a la logística, els espais i les rutines pròpies d’una cita olímpica. Amb la flama encesa i les banderes onejant, Andorra ja ha començat a escriure la seva història a Milà-Cortina 2026. La cerimònia inaugural no tan sols va marcar l’inici oficial dels Jocs, sinó que també va posar de manifest la presència i l’ambició d’Andorra, projectant un missatge clar i que és allà, disposada a competir amb talent i amb orgull. La primera, avui Gina del Rio.
ENTREVISTA
Xavier Espot Miró: “Arribem als Jocs preparats i amb una delegació potent”
Ivan Álvarez
GINA DEL RIO OBRE LA PARTICIPACIÓ ANDORRANA AMB ELS 20 KM ESQUIATLÓ
L’adaptació a Predazzo, asseguren, ha estat bona, amb entrenaments de qualitat i reconeixement del traçat en bones condicions. Tot i la magnitud de l’escenari i la importància d’una cita olímpica, Del Rio afronta l’estrena amb naturalitat: “M’ho prenc com una cursa més. Hi ha més gent, més xou i més televisió, però competeixo contra les mateixes rivals.”
CALENDARI
MORENO/CAMINAL Descens
Demà 08/02 11.30
MORENO/MIJARES Combinada
Dilluns 10/02 10.30-14.00
MORENO/CAMINAL Supergegant
Dijous 12/02 11.30
JOAN VERDÚ Gegant
Dissabte 14/02 10.00-13.30
XAVI CORNELLA Eslàlom
Dilluns 16/02 10.00-13.30
CARLA MIJARES Eslàlom
Dimecres 18/02 10.00-13.30
ESQUÍ DE FONS
GINA DEL RIO Esquiatló
Avui 07/02 13.00
IRINEU ESTEVE Esquiatló
Demà 08/02 12.30
IRINEU/GINA Esprint
Dimarts 10/02 09.15-11.45
IRINEU ESTEVE Individual
Divendres 13/02 11.45
IRINEU ESTEVE Mass start
Dissabte 21/02 11.00
GINA DEL RIO Mass start
Dimarts 22/02 10.00