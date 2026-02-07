JOCS OLÍMPICS D'HIVERN

Andorra obre els Jocs

La cerimònia inaugural combina música, espectacle i homenatges, i marca el tret de sortida oficial de la cita olímpica

Verdú i el seu equip en la desfilada a Bormio.

Andorra la Vella

La cerimònia inaugural va servir per donar el tret de sortida oficial als 25è Jocs Olímpics d’hivern, que se celebren a Milà i Cortina d’Ampezzo, des d’ahir fins al 22 de febrer, amb una presència històrica per a Andorra: set esportistes, la delegació més nombrosa mai enviada a uns Jocs d’hivern. El format descentralitzat va permetre que la delegació andorrana estigués present a tots els punts d’interès de la jornada, posant en relleu la importància simbòlica de la cita per a l’esport andorrà i reforçant la idea molt més enllà dels resultats.

“Arribar fins aquí ja és una fita per als nostres esportistes i espero que facin realitat els somnis”
Mónica Bonell, Ministra d’Esports

“Poder ser banderer del país és un moment especial i vull donar el màxim a la competició”
Joan Verdú, Esquiador de la FAE
 

A Milà, l’estadi Giuseppe Meazza va concentrar el nucli central de la cerimònia, amb la presència del president del Comitè Olímpic Andorrà (COA), Xavier Espot Miró, i de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, que va destacar el valor de comptar amb una nombrosa delegació: “Haver arribat fins aquí ja és tota una fita per als set esportistes i ara els desitjo que els seus somnis i aquells objectius que s’hagin fixat es facin realitat.” L’espectacle visual i musical es va anar succeint a San Siro, amb Mariah Carey cantant Nel blu dipinto di blu, de Domenico Modugno, mentre un vídeo projectat mostrava un tramvia travessant Milà, conduït per l’expilot de MotoGP Valentino Rossi i recollint ciutadans, inclòs el president de la República Italiana, Sergio Mattarella. La cerimònia va rendir també homenatge a la bandera italiana i a la moda del país, amb models vestides de blanc, verd i vermell, mentre onejava l’emblema nacional. L’himne italià va sonar simultàniament a Milà i Cortina, interpretat per Laura Pausini, visiblement emocionada, amb la presència de Kirsty Coventry, nova presidenta del COI, a la llotja.

La banderera andorrana a Cortina va ser Cande Moreno.

“Ha estat una jornada molt especial i ser banderera significa molt per a mi i és emocionant”
Cande Moreno, Esquiadora de la FAE

Desfilada d'Andorra

A les 20.39 hores va començar la desfilada de les 92 delegacions, amb Grècia encapçalant el recorregut, seguida d’Albània, i poc després va aparèixer Andorra. La delegació es va distribuir segons el format descentralitzat: Joan Verdú a Bormio i Cande Moreno a Cortina d’Ampezzo van exercir de banderers. Verdú va declarar: “Poder ser banderer del país és un moment especial; ara toca centrar-se en la competició i donar el màxim per representar Andorra de la millor manera possible.Moreno va afegir: “Ha estat un dia especial; ser banderera significa molt per a mi i és molt emocionant veure l’encesa del peveter de Cortina.” Precisament a Cortina, un gest simbòlic va destacar encara més, ja que Cristian Zorzi, skiman de l’equip andorrà i medallista d’or olímpic i mundial, va ser l’últim a entregar la bandera italiana. La cerimònia va combinar solemnitat i espectacle amb ritme i dinamisme, convertint Milà i Cortina en escenaris vibrants on cada moviment reflectia la grandesa i precisió de l’organització.

Els atletes andorrans van viure l’ambient amb il·lusió i concentració, aprofitant els primers dies per adaptar-se a la logística, els espais i les rutines pròpies d’una cita olímpica. Amb la flama encesa i les banderes onejant, Andorra ja ha començat a escriure la seva història a Milà-Cortina 2026. La cerimònia inaugural no tan sols va marcar l’inici oficial dels Jocs, sinó que també va posar de manifest la presència i l’ambició d’Andorra, projectant un missatge clar i que és allà, disposada a competir amb talent i amb orgull. La primera, avui Gina del Rio.

GINA DEL RIO OBRE LA PARTICIPACIÓ ANDORRANA AMB ELS 20 KM ESQUIATLÓ

Gina del Rio viurà avui el seu debut olímpic amb la prova dels 20 quilòmetres d’esquiatló, la cursa que obrirà la participació de la delegació andorrana als Jocs. La fondista laurediana competirà a partir de les 13.00 hores en una prova exigent, amb 10 quilòmetres estil clàssic i 10 en skating, i ho farà amb sensacions positives després d’haver complert el pla de preparació previst. “Hem fet el plàning que teníem marcat i és un punt positiu”, va explicar Del Rio, que va admetre que en aquest punt de la temporada “és difícil saber exactament com estàs”, però amb confiança en la feina feta.

L’adaptació a Predazzo, asseguren, ha estat bona, amb entrenaments de qualitat i reconeixement del traçat en bones condicions. Tot i la magnitud de l’escenari i la importància d’una cita olímpica, Del Rio afronta l’estrena amb naturalitat: “M’ho prenc com una cursa més. Hi ha més gent, més xou i més televisió, però competeixo contra les mateixes rivals.”

CALENDARI

ESQUÍ ALPÍ

MORENO/CAMINAL Descens
Demà 08/02 11.30
MORENO/MIJARES Combinada
Dilluns 10/02 10.30-14.00
MORENO/CAMINAL Supergegant
Dijous 12/02 11.30
JOAN VERDÚ Gegant
Dissabte 14/02 10.00-13.30
XAVI CORNELLA Eslàlom
Dilluns 16/02 10.00-13.30
CARLA MIJARES Eslàlom
Dimecres 18/02 10.00-13.30

ESQUÍ DE FONS

GINA DEL RIO Esquiatló
Avui 07/02 13.00
IRINEU ESTEVE Esquiatló
Demà 08/02 12.30
IRINEU/GINA Esprint
Dimarts 10/02 09.15-11.45
IRINEU ESTEVE Individual
Divendres 13/02 11.45
IRINEU ESTEVE Mass start
Dissabte 21/02 11.00
GINA DEL RIO Mass start
Dimarts 22/02 10.00
