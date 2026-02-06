ESQUÍ OLÍMPIC
S'apuja el teló dels Jocs
La gran cita olímpica i marcada en vermell en el calendari del present curs treu avui el precinte i Andorra hi arriba amb una delegació que marca un abans i un després. Set esportistes –cinc d’esquí alpí i dos de fons– representen el país als Jocs de Milà i Cortina d’Ampezzo, la participació més nombrosa mai vista. Un salt quantitatiu que també vol ser qualitatiu, amb noms consolidats, debutants amb il·lusió i una sensació compartida, que la delegació sabrà estar a l’altura.
La posada en escena serà tan singular com el territori que acull els Jocs. La cerimònia inaugural d’avui aposta per un format descentralitzat, amb l’encesa i l’apagada de la flama a l’Arc della Pace de Milà i a la Piazza Dibona de Cortina d’Ampezzo. El centre neuràlgic, però, serà l’estadi de San Siro, que a partir de les 20.00 hores reunirà totes les delegacions i les principals autoritats, entre les quals el president del COA, Xavier Espot Miró, i la ministra d’Esports, Mònica Bonell. Els banderers també simbolitzen aquesta dualitat geogràfica i esportiva i Joan Verdú portarà la bandera andorrana a Bormio i Cande Moreno ho farà a Cortina. Verdú és, de fet, el gran focus mediàtic de la delegació. El primera espasa de la FAE arriba als Jocs després d’una temporada irregular, amb resultats per sota del que l’equip tenia pressupostat i el gegant del dia 14 apareix com una oportunitat de redempció, el lloc on transformar una campanya grisa en un record olímpic amb pes. Venir de no completar la primera mànega a Schladming no ajuda, però tampoc amaga l’ambició. Milà com a punt d’inflexió. A Cortina d’Ampezzo, l’equip femení d’alpí ja ha iniciat el procés d’adaptació. Primeres hores a la vila olímpica, reconeixement d’instal·lacions i assimilació d’un entorn que no s’assembla a cap altra competició. L’entrenador Xoque Bellsolà va subratllar que la cancel·lació del primer entrenament oficial, per culpa de la meteorologia, ha permès guanyar temps en aquest procés. “Els Jocs són diferents de tot. Hi ha molt soroll, molta logística i una organització molt particular. Aquests dies serveixen per trobar rutines i sentir-nos a lloc abans de competir”, va explicar. Per a Jordina Caminal, debutant olímpica, l’impacte és intens. “La vila és un món a part, amb molta activitat i molts atletes. És una experiència molt especial”, admet. Cande Moreno va reforçar la idea: “L’ambient olímpic va molt més enllà de la cursa. Conviure amb altres delegacions i esports et fa viure-ho d’una manera única.” El primer entrenament està previst per avui a les 11.30 hores, amb Caminal (dorsal 35) i Moreno (36), mentre que Carla Mijares i Xavi Cornella també tenen marcades les seves proves.
En esquí de fons, totes les mirades estan posades en Irineu Esteve, envoltat de dubtes pel seu estat físic i anímic. El programa és exigent: esquiatló (dia 8), esprint clàssic (10), 10 km individual (13) i els 50 km (21). Gina del Rio competirà a l’esprint clàssic (10), als 10 km (12) i tancarà els Jocs amb els 50 km.
DELEGACIÓ ANDORRANA JOCS OLÍMPICS D'HIVERN
JOAN VERDÚ
Arriba amb la voluntat de refer-se d’una temporada amb resultats per sota de l’esperat. Ha tingut tres DNF (Beaver Creek, Val-d’Isère i Schladming) i a la classificació general de la disciplina de gegant de la Copa del Món és 22è amb 60 punts, després d’haver estat 12è a Sölden, 16è a Copper Mountain i d’haver puntuat també a Alta Badia. Un diploma olímpic seria un gran premi per a l’andorrà, que serà un dels banderers.
CARLA MIJARES
L’andorrana té dues proves programades, la combinada femenina amb Cande Moreno i l’eslàlom femení del dia 18.
XAVI CORNELLA
Va assolir la darrera plaça, que es va jugar amb Bartumeu Gabriel, i que va guanyar per tenir la millor mitjana de punts FIS.
CANDE MORENO
Serà banderera i afronta la cita en un bon moment i després de fer el millor resultat femení de velocitat en Copa d’Europa.
IRINEU ESTEVE
Part dels focus estaran a sobre seu. Arriba amb molts dubtes en l’àmbit físic i anímic i es podria perdre les primeres proves.
JORDINA CAMINAL
Una de les debutants. Arriba als Jocs amb tota la il·lusió del món i gaudint de la que serà una experiència inoblidable.
GINA DEL RIO
Serà la primera esportista de la delegació andorrana a debutar en aquests Jocs. Ho farà diumenge amb l’esquiatló.
PER NO ANAR ALS JOCS
Bartumeu Gabriel va expressar públicament el seu malestar per no haver estat escollit per formar part de la delegació andorrana als Jocs Olímpics d’hivern de Milà-Cortina. Ho va fer a través d’un missatge contundent al seu compte d’instagram, on carrega contra el procés, també mental, que ha viscut durant l’estada a Corea del Sud. L’esquiador ha qualificat l’estada com “molt dura, tant mentalment com emocionalment”, i ha denunciat una “clara inestabilitat mental, provocada per decisions i comunicacions poc honestes i assertives”, assegurant que aquesta manera de gestionar la situació “consumeix i desgasta aquelles persones que treballen amb honestedat i compromís”, deixant palès la seva decepció per no ser, finalment, escollit per la cita olímpica. La no selecció de Gabriel respon, però, a criteris esportius prèviament fixats i coneguts. La plaça masculina d’eslàlom es decidia segons la mitjana dels tres millors resultats FIS, un barem objectiu que va afavorir Xavi Cornella. El tricolor va acreditar una mitjana de 28,19 punts, per davant dels 30,45 de Bartumeu Gabriel.