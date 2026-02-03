FUTBOL
Sense cap moviment el darrer dia de mercat
L’FC Andorra va tancar el mercat d’hivern, que va cloure ahir a la mitjanit, sense fer cap moviment el darrer dia. Amb totes les fitxes cobertes –25 jugadors més Minsu, que té dorsal del filial–, el club tricolor no va tenir marge per incorporar cap nou jugador en les últimes hores i va donar per conclosa la finestra de fitxatges amb les arribades conegudes de les darreres setmanes de Yeray Cabanzón, cedit pel Racing de Santander, el central Edgar González, a préstec de la UD Almeria, i el davanter Marc Cardona, que ha arribat lliure i ha signat fins a final de temporada. El punta català procedent de la UD Las Palmas va entrar a la convocatòria del partit de diumenge contra el Castelló i va seguir el duel des de la banqueta, tot i que, finalment, no va disposar de minuts.
ESPORTS
Marc Cardona arriba per corregir la falta de contundència en atac
Ivan Álvarez