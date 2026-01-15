Nous fixatges
Edgar i Yeray arriben amb ganes a l'FC Andorra
El defensa trigarà uns dies a debutar, i el migcampista ja va deixar ahir bones sensacions al duel de Copa Catalunya
L'FC Andorra ha presentat aquesta tarda a les dues incorporacions d'aquest mercat d'hivern, el central Edgar González i l'atacant Yeray Cabanzón. Tots dos arriben cedits fins a final de temporada, i fins i tot el darrer va debutar ja ahir al partit de Copa Catalunya anotant un gol i deixant bones sensacions tant jugant com a extrem com fent-ho al mig del camp. El futbolista procedent del Racing de Santander ha explicat que "el debut va ser immillorable, estic molt feliç de començar amb gol, vaig trobar-me molt còmode amb la rebuda del club i vestidor" i ha destacat també que "el club sempre ha mostrat molt interès i confiança en mi i això és el que m'ha portat a estar aquí". De la seva banda, Edgar no estarà encara disponible perquè arrossega unes molèsties i sobre aquesta nova etapa ha afirmat estar "amb moltes ganes per tornar a la lliga espanyola" i ha afirmat que "una de les raons per les que hem deciti venir aquí és per l'estil, porto molts anys jugant-hi i crec que va bé per la meva forma de jugar". El defensa ha explicat també que la previsió és que no estigui encara disponible per jugar aquest diumenge contra el Mirandès, però que podria estrenar-se ja com a tricolor la següent setmana davant de l'Osca a Encamp.
ESPORTS
Marc Basco