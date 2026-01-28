FUTBOL
Marc Cardona arriba per corregir la falta de contundència en atac
La incorporació de Marc Cardona respon a la necessitat evident de l’FC Andorra de sumar gol i disposar d’un futbolista més en atac, capaç de transformar en ocasions i resultats tot el joc ofensiu que genera l’equip. Una mancança que ha marcat el rendiment dels tricolors aquest curs i que el davanter lleidatà vol ajudar a corregir des del primer dia. “Estic molt content d’estar aquí i l’FC Andorra juga d’una manera que em va molt bé”, va explicar ahir el futbolista durant la presentació. Cardona, que arriba procedent de la UD Las Palmas després d’un període amb poc protagonisme, va reconèixer que el pas per Andorra pot suposar una oportunitat per tornar-se a sentir important. “Vinc per ajudar i per tornar a tenir continuïtat”, va afegir. Tot i que sobre ell recaurà bona part de la responsabilitat golejadora, Cardona va voler rebaixar expectatives personals. “No tinc aquest ego golejador”, va assegurar, insistint que la seva prioritat és el bé col·lectiu. En aquest sentit, es va definir com un davanter mòbil, sacrificat i treballador, i va revelar que l’interès tricolor no era nou i que els camins ja es van poder unir fa tres temporades. Cardona heretarà el dorsal 22 que ha deixat llire Uzkudun, qui, després de renovar amb l’Andorra fins al 2028, acabarà la temporada al Reial Avilés, de Primera RFEF, com a cedit. El davanter basc ha disputat aquest primer tram de temporada 16 partits oficials amb els tricolors i ha fet un gol.
