Castàlia descobreix les mancances de l’Andorra
La derrota torna a evidenciar falta de contundència a les àrees
La derrota de l’FC Andorra al camp del Castelló, a Castàlia, va deixar un pòsit de frustració i autocrítica en un partit en què el conjunt tricolor es va veure superat durant molts minuts i va tornar a evidenciar manca de contundència a les àrees. Tot i un bon inici, amb uns primers 25 minuts competitius, l’Andorra no va saber aprofitar els moments amb pilota ni convertir les ocasions generades, i va acabar sent atropellat per fases per un rival més intens i efectiu i que lluita per l’ascens a Primera Divisió.
“Hem de fer gols abans, començant per mi, que vaig tenir una ocasió molt clara i no tinc excusa”
Així ho va reconèixer Thomas Carrique, que va admetre que “volíem els tres punts, però després dels primers minuts se’ns va complicar el partit”. El lateral va assenyalar directament la falta d’efectivitat com un dels factors clau: “Hem de fer gol abans, començant per mi, que en vaig tenir una de molt clara. No hi ha excusa, havia de marcar.” En defensa, les errades terminals van penalitzar un equip que va pagar car cada desajust. Malgrat el cop, Carrique va insistir en la necessitat de mirar endavant i extreure’n aprenentatges: “És més fàcil aprendre de les derrotes que de les victòries.”
