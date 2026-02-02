FUTBOL
Tous i escombrats
L’FC Andorra s’estavella contra la realitat a Castelló i perd després de tres partits sense fer-ho
Al futbol modern, si no estàs intens i endollat els 95 o 100 minuts que dura un partit, el més normal és que llepis, a no ser que siguis un equip de Champions (i possiblement ni així) que es pugui permetre jugar alguna estoneta al tran tran. I si a sobre, fas una mica de Rei d’Orient o de Pare Noel i regales, tant al davant com al darrere, encara tens més difícil treure alguna cosa positiva, i més si jugues a fora i al camp del segon classificat i un dels màxims candidats a hores d’ara a l’ascens directe. I si a sobre li sumes la falta de contundència, aquesta empresa passa a ser ja una missió impossible. Això és el que va passar-li ahir a l’FC Andorra, que va caure per 2-0 a l’Skifi Castàlia, veient frenada en sec la progressió que venia mostrant durant les últimes setmanes (més enllà de la segona part davant del Mirandés de fa un parell de jornades), rebent també un bany de realitat per part del conjunt castellonenc, que com ja va demostrar a l’anada en el partit que va acabar suposant l’adéu d’Ibai Gómez, i va refermar ahir, està uns quants passos encara per sobre del conjunt tricolor tal com demostra la classificació, que després de tants partits, el normal és que ja no enganyi.
L’exemple més clar d’aquesta intensitat, falta de contundència i regals que no es poden permetre va ser el gol que va obrir el marcador. Passada directa del porter de Castelló la defensa de l’FC Andorra se la menja completament i un atacant local queda completament sol a la frontal de l’àrea per superar a Yaako amb una vaselina. I tot això el dia en què l’equip canviava de sistema i apostava per sortir amb cinc defenses al darrere. I si amb el primer no n’hagués hagut prou, el segon va estar també força més a prop del regal que no pas del mèrit local, perquè Lucas Alcaraz va entrar totalment sol al segon pal superant un Carrique massa tou i va fer el segon. Però si abans de regalar tot això al darrere, tampoc ets contundent al davant, ja sí que has begut oli del tot. Perquè els de Carles Manso s’haguessin pogut avançar tranquil·lament amb una ocasió de Carrique després d’una bona jugada d’Álex Calvo, però si perdones, i en aquest cas regales, ho pagues, i així va fer-ho ahir el conjunt tricolor a Castelló de la Plana. I encara gràcies que els locals van abonar-se també a la moda aquesta de fer regals, perquè si no, la segona part hagués pogut acabar amb un marcador d’escàndol més a prop de la mitja dotzena de gols veient les múltiples ocasions fallades pels blanc-i-negres.
ESPORTS
Test exigent a Castelló
Marc Basco
L’Andorra té ara quatre punts sobre el descens que marca el filial de la Reial Societat, precisament proper rival tricolor dissabte al Nou Estadi de la FAF.
DESTACATS
ELÈCTRIC
Per les seves botes van passar les úniques jugades de perill a la represa.
YAAKO
SALVADOR
Va encaixar-ne dos, però si no arriba a ser per ell, l’FC Andorra hauria acabat marxant golejat.
EFE
PERDUT
Venia sent un dels millors les darreres setmanes, però ahir va estar força discret i va ser substituït al descans.
ESPORTS
Dura derrota de l’FC Andorra (1-3)
Marc Basco