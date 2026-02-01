FUTBOL
L’FC Andorra cau a Castelló (2-0)
Els tricolors tornen a perdre després de tres partits en un mal duel a domicili
L’FC Andorra ha perdut 2-0 a Castelló en un mal partit en què els locals han estat superiors en tot moment. Malgrat un parell d’ocasions a l’inici, el domini i ocasions han portat la firma dels valencians, que han demostrat per quin motiu són segons a la classificació davant d’uns tricolors desdibuixats mancats de contundència i intensitat.
No han arrencat malament els tricolors, malgrat patir a l’inici per l’alta pressió dels locals, han pogut treure el cap en atac, especialment amb dues accions de Carrique. A la primera, el porter Mathys ha sortit més enllà de tres quarts de camp deixant la porteria buida, però el lateral ha buscat el xut en lloc d’una passada i s’ha estavellat al pit del poter, i posteriorment, el francès ha tornat a tenir el gol depsrés d’una bona cavalcada per l’esquerra d’Àlex Calvo, que ha fet una passada de la mort al segon pal que Carrique ha enviat fora. Aquesta doble arribada ha semblat esperonar els castellonecs, que han posat primer a prova a Yaako, i que a la segona ja no han fallat. La defensa tricolor s’ha menjat una passada llarga de porteria a porteria, i Gerenebarrena s’ha plantat sol i ha superat al porter tricolor amb una vaselina. El migcampista basc ha tingut el segon amb un tir que s’ha estavellat al pal, i el 2-0 del Castelló ha acabat arribant amb un cop de cap de Lucas Alcázar a tocar del descans. Kibambe ha centrat des de la dreta, i el migcampista del castelló ha rematat sol superant a Carrique.
A la represa, els tricolors ho han provat en una segona jugada, però la rematada d’Edgar ha marxat fora, però la realitat ha estat a punt de tornar a posar als tricolors ben ràpids al seu lloc després d’una errada de Gael que ha deixat a Brian sol que, per sort, ha enviat la pilota fora. L’FC Andorra buscava entrar al partit amb alguna acció aïllada, i Jastin ho ha provat amb un tir potent al 55 que ha pogut treure el porter local. Però la realitat és que el que ha fet en tot moment més olor ha estat al tercer, o al quart o al cinquè del Castelló que no pas a un empat heroic dels de Carles Manso.
Els tricolors queden ara amb quatre punts de marge sobre el descens, i rebran la setmana vinent al filial de la Reial Societat, equip inmers en la lluita per la salvació.
FITXA TÈCNICA
CD CASTELLÓ, 2: Mathys; Mellot, Alberto, Brignani, Alcázar; Barri, Gerenebarrena; Kibambe, Cala, Pablo Santiago; Camara.
FC ANDORRA, 0: Yaako; Carrique, Gael, Molina, Edgar, Alex Calvo; Efe, Villahermosa, Álvaro Martín; Yeray, Lautaro.
CANVIS: Raúl Sánchez per Pablo Santiago (54’), Sienra per Brignani (71’), Jakobsen per Camara (71’), Doué per Barri (79’) i Suero per Cala (79’) –CD Castelló–; Jastin per Efe (46’), Minsu per Calvo (67’), Olabarrieta per Yeray (71’), Nieto per Lautaro (87’) i Alende per Molina (87) –FC Andorra–.
GOLS: 1-0, Gerenebarrena (28’); 2-0, Alcázar (40’).
ÀRBITRE: Jon Ander González Esteban (País Basc).
TARGETES: Grogues a Brignani, Alberto i Mellot –CD Castelló–; Edgar, Villahermosa, Jastin i Olabarrieta – FC Andorra –.
ESTADI: Skifi Castàlia (Castelló de la Plana), 12.054 espectadors.