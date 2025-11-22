Futbol

Dura derrota de l’FC Andorra (1-3)

Els tricolors han caigut amb estrèpit davant del Castelló a Encamp

Dura derrota de l’FC Andorra.

L’FC Andorra ha caigut amb estrèpit davant del Castelló per 1-3 en un duel horrible del conjunt d’Ibai Gómez en què s’ha vist superat en tot moment pel conjunt valencià, que ha fet gairebé el que ha volgut. A més, amb els seus ben a prop, i és que un miler d’aficionats desplaçats des del País Valencià han presenciat el partit a Encamp.

Un moment del partit.

No ha arrencat gens bé la cosa, amb un primer avís de Pablo Santiago als sis minuts en una acció que ha tret Owono, i posteriorment, l’atacant castellonenc ha obert el marcador amb una acció al primer pal en què el porter tricolor hagués pogut fer alguna cosa més. A partir d’aquí, gairebé res de l’FC Andorra, que ha vist com el Castelló dominava amb comoditat màxima, i gairebé no podia ni passar del mig del camp més enllà d’alguna acció aïllada, com un intent de rematada de cap de Lautaro a la mitja hora de joc. Però ha estat un miratge i han seguit sent els visitants qui tenien les més clares, com una acció de Calatrava a tocar del descans que ha sortit fora, o un cop de cap de Lucas que ha atrapat Owono.

Dura derrota de l’FC Andorra.

A la represa, els tricolors han començat avisant amb una bona acció individual de Lautaro, però el porter visitant l’ha pogut treure amb una bona intervenció. I a partir d’aquí, el res més absolut. Primer Alberto després d’una excel·lent jugada individual ha fet el segon, i un minut després, Jakobsen ha anotat el tercer fent encara més gran la ferida i despullant les vergonyes d’un Andorra en hores baixes. Lluny de reaccionar i mostrar una mínima competitivitat o orgull, ha seguit sent el Castelló qui ha generat les arribades més perilloses. Una jugada individual de Minsu al tram final ha permès als tricolors no quedar-se en blanc, en gairebé l’única nota positiva de la tarda a Encamp.

Dura derrota de l’FC Andorra.

Els tricolors seguiran amb dos punts de marge sobre els llocs de descens, i demà podrien caure a la zona perillosa en funció dels marcadors de la jornada. El següent duel de l’FC Andorra serà divendres vinent a Gijón per enfrontar-se a l’Sporting.

FITXA TÈCNICA

FC ANDORRA, 1: Owono; Carrique, Gael, Bomba, Imanol; Molina, Villahermosa, Marc Domènech, Le Normand; Minsu, Lautaro.

CASTELLÓ, 3: Matthys; Mellot, Alberto, Sienra, Lucas A.; Gerenabarrena, D. Barri, Pablo S, Mabil.; Cala, Jakobsen.

CANVIS: Olabarrieta per Le Normand (46’); Jastin per Marc Domènech (59’); Nieto per Carrique (59’); Álvaro M. per Molina (74’) i Uzkudun per Lautaro (74’) –FC Andorra–; Mamah per Pablo S. (60’); Suero per Cala (69’); Óscar Gil per Gerenabarrena (69’); Ronaldo per Sienra (81’) i Douglas per Jakbosen (81’) –Castelló–;

GOLS: 0-1, Pablo S. (12’); 0-2, Alberto (54’); 0-3, Jakobsen (55’); 1-3, Minsu (88’).

ÀRBITRE: Germán Cid Camacho (Castella i Lleó).

TARGETES: Grogues a Carrique i Nieto –FC Andorra–; Pablo S. i Gerenabarrena –Castelló–.

ESTADI: Nou Estadi de la FAF (Encamp), amb uns 2.300 espectadors.

