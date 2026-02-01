FUTBOL
Test exigent a Castelló
L’FC Andorra posa a prova la seva millora amb la visita a un dels equips més en forma de la lliga
L’FC Andorra posa a prova la millora de les darreres setmanes amb la visita a un dels camps més complicats de la Segona Divisió, l’Skifi Castàlia. Els tricolors es veuran les cares a partir de les 18.30 hores davant del Castelló, ferm candidat a l’ascens directe vista la seva trajectòria, i és que només ha perdut un dels últims 12 partits de lliga. Els tricolors, de fet, ja saben com se les gasten els castellonencs, que fa poc més de dos mesos van exhibir-se al Nou Estadi de la FAF d’Encamp en un duel que va acabar guanyant per 1-3, i gràcies, i que va acabar suposant l’adéu d’Ibai Gómez de la banqueta de l’FC Andorra. Les coses, però, han canviat molt des de llavors, començant per la banqueta, i acabant pels tres fitxatges d’aquest mercat d’hivern, que estan donant un rendiment immediat. Almenys Yeray i Edgar, i a l’espera del possible debut de Marc Cardona, que podria estrenar-se avui mateix amb la samarreta tricolor. L’entrada del davanter lleidatà és l’única novetat en una convocatòria en què només segueix sent baixa per lesió Martí Vilà.
“Afrontarem el partit com sempre perquè és la nostra manera de fer i d’encarar tots els partits”
Sobre el duel a Castàlia, el tècnic de l’FC Andorra, Carles Manso, va assegurar que “afrontarem el partit com sempre, perquè és la nostra manera de fer i la nostra d’encarar tots els partits siguin amb rivals de la part alta o de baix” i va agregar que “no diré que potser ens va millor jugar contra equips de la part alta, però sí que normalment venen amb una predisposició una miqueta més ofensiva i no trobarem el que veiem darrerament d’un replegament molt baix que ens dificulta molt trobar escenaris on creiem que podem ser molt bons”. Encara sobre el rival, l’entrenador català va destacar que “d’ençà que Pablo Hernández va agafar l’equip, tenen unes estadístiques que són espectaculars i brutals, i això ens ensenya que tenen un magnífic entrenador”, a més de cloure que “afrontem el partit amb moltes ganes sabent la dificultat que té anar a jugar allà contra un rival com aquest, però sabem que farem un bon partit i intentarem portar els tres punts”. Per últim, Manso va referir-se a l’estat de l’equip i va afirmar que “creiem que estem venint fent les coses molt bé i donant-li continuïtat a comportaments que ens acosten molt a guanyar el partit i probablement mereixem més punts dels que portem”, i va cloure que “estem convençuts que, si seguim treballant així, esperem aviat poder mirar més a dalt que a baix”.
“Venim fent les coses molt bé i donant continuïtat a comportaments que ens acosten a guanyar”